У 80% переболевших коронавирусом - признаки деменции: Как остановить постковидное старение мозга

Научные исследования показали, что у переболевших коронавирусной инфекцией в легкой и средней форме есть изменения в составе белого вещества головного мозга. Фото: Shutterstock

Трудности с мышлением или концентрацией внимания преследуют многих, кто переболел COVID-19. Усталость, головокружения, проблемы со сном во время постковида могут сохраняться от нескольких месяцев - до полугода и даже дольше. Причем, даже легкий ковид способен повлиять на мозг. Последние научные исследования показали, что у переболевших коронавирусной инфекцией в легкой и средней форме есть изменения в составе белого вещества головного мозга, того, что находится под корой, и заметны нейровоспаления средней степени тяжести, по сравнению с контрольной группой непереболевших.

Когда память и концентрация, наконец, к нам вернутся и что нужно делать, что бы поддержать уставший мозг? Во всемирный день мозга «Комсомолка» спросила у врачей Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России.

УСТАЛОСТЬ МОЗГА ПРОЙДЕТ, НО НЕ БЫСТРО

- После перенесения коронавирусной инфекции происходит общее страдание нервной ткани головного мозга, - рассказала «КП» Екатерина Пигарова, врач – эндокринолог, доктор медицинских наук, директор Института высшего и дополнительного профессионального образования, отделение нейроэндокринологии и остеопатий. – У людей с предрасположенностью синдром хронической усталости может продлиться дольше 6 месяцев. Уже давно ВОЗ относит синдром хронической усталости к отдельному заболеванию, со своими критериями диагностики. Но такой диагноз всегда ставится после того, как исключатся другие заболевания, в том числе, заболевания гипофиза (железа в головном мозге, - прим. ред.), которые очень редко, но все же могут проявляться после перенесенной вирусной инфекции, включая и ковид.

Среди возможных мер профилактики и заболевания коронавирусом, и неблагоприятных воздействий на мозг, доктор называет внимательное отношение к уровню витамина D в организме.

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У 80% ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОВИДОМ – ПРИЗНАКИ ДЕМЕНЦИИ

- Ковидное поражение головного мозга – это метаболический токсический синдром, то есть, идет токсическое поражение нервной ткани, - говорит Андрей Григорьев, нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии. – Токсичное поражение нервных клеток сразу же снижает их работоспособность. В зависимости от того, насколько острым было поражение, у человека может развиться делирий (острое нарушение восприятия сознания, - прим. ред.), и деменция (ослабление памяти и мышления, - прим. ред.). Китайские ученые приводили свою статистику и отметили спутанность сознания, делирий почти у 40% заболевших коронавирусной инфекцией. У почти 80% пациентов, перенесших ковид, в той или иной степени проявились симптомы деменции. Это и хроническая усталость, и тревога, и депрессия, и апатия.

То, что мозг, как говорится, «поплыл», еще и последствия гипоксии или кислородного голодания во время болезни.

- Головной мозг – самый большой потребитель и кислорода, и других питательных элементов, - говорит врач Екатерина Пигарова. – И, чтобы выйти из состояния усталости и поддержать свою нервную систему, важно позаботиться о себе.

КАК ПОМОЧЬ МОЗГУ ВЗБОДРИТЬСЯ ПОСЛЕ КОВИДА?

Если с человеком перед тем, как он заболел коронавирусом, все было в порядке, никаких особых расстройств психики и здоровья не наблюдалось, то помочь мозгу достаточно просто. Главное – регулярность выполнения простых правил, ведь мозг любит порядок.

- Дома нужно создать условия для восстановления, почти санаторно-курортные, - говорит нейрохирург Андрей Григорьев. – Обязательное соблюдение режима сна и бодрствования, обязательное затемнение окна на период сна, чтобы свет не попадал в комнату. Мозг должен понимать, что пришла ночь, и он спит. Прогулки тоже важны и обязательны каждый день и, конечно, режим питания со включением витаминов и аминокислот для того, чтобы мозг мог нормально питаться.

Что еще важно? Не подвергать себя долгим и серьезным стрессам.

- Есть даже такое понятие, как кортизоловая деменция, когда у человека, который подвергается большому количеству стресса и достаточно долго, возникает энцефалопатия (поражение головного мозга, - прим. ред.), в результате избыточного воздействия гормона стресса, - продолжает врач. – С одной стороны, гормоны стресса нас защищают, позволяют реагировать на изменения в окружающей среде, а с другой стороны – если стресс долгий, то это нас истощает. Так что – сведение стрессов к минимуму, тоже способ продления активности мозга.

ТОП-5 ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЗГА

по версии Роспотребнадзора:

1. Жирная рыба

В рыбе содержится много полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Лидеры – сельдь, скумбрия, палтус, камбала, кета, нерка, лосось.

2. Льняное масло

100 г льняного масла содержат 70% полиненасыщенных жирных кислот. Его советуют употреблять для укрепления памяти.

3. Шоколад

Нужен горький, с содержанием какао-продуктов не менее 55% (чем выше этот процент, тем полезнее шоколад). В зернах какао содержатся антоциан и флаванол, которые улучшают работу кровеносных сосудов и усиливают приток крови к мозгу.

4. Яйца

В них много витаминов группы В, важных для здоровья мозга. Яичный желток содержит холин, его используют для улучшения памяти и лечения атеросклероза. Чтобы получить суточную норму холина, достаточно съедать два яйца в день.

5. Грецкие орехи

В них содержатся полезные для мозга мелатонин, магний и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Эти вещества помогают увеличить скорость восприятия информации, улучшить память и другие когнитивные функции. Грецкие орехи, как и другие орехи и семена, также содержат стимулирующий мозг витамин Е, который борется со свободными радикалами, уменьшает воспалительные процессы в организме и даже способен затормозить развитие болезни Альцгеймера.