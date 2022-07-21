Минобороны: Зеленский использует в Славянске изощренные провокации бандеровцев времен Великой Отечественной войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

По имеющейся у Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию достоверной информации в Славянске Донецкой Народной Республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных Сил России.

«Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы, совершенных российскими Вооруженными Силами», - сообщил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев и предупредил мировое сообщество, что этот «очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ».

Отметим, что подобные карательные акции и провокации проводились украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны на регулярной основе. Бандеровцы переодевались в советскую форму и под видом партизан грабили, насиловали и расчленяли мирных граждан. После этого гитлеровцы заявляли, что население подверглось нападению коммунистов.

Между тем, штаб продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях:

Фото: Министерство обороны РФ

- «В Харькове на территории Национального экономического университета имени Семена Кузнецова (проспект Науки) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

- В Днепре военнослужащие ВСУ в школе № 23 (проспект Яворницкого) оборудовали опорный пункт, а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (бульвар Машиностроителей) украинскими вооруженными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены РСЗО, при этом, боевики удерживают местных жителей в своих квартирах, фактически используя их в качестве «живого щита»».

«Эти и другие подобные факты грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права, несмотря

на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию,

до настоящего времени остаются без внимания международных организаций», - отметил генерал-полковник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы 27 698 человек, в том числе 4 611 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 746 295 человек, из которых 435 921 ребенок».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 442 837 автомобилей, в том числе за сутки – 4 987».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 49,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 46 193,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 339 акций,

в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 384 тонны гуманитарной помощи».