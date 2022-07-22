Анекдоты: Ох уж эта мама! Вечно игрушки по полкам расставит, а я потом ходи, по местам разбрасывай

- Слышали, на Западе запретили Дон Кихота?

- Господи, а его-то за что?

- Боролся с ветряными мельницами - основой зеленой энергетики.

* * *

Занимайтесь спортом. Это может спасти вам жизнь.

Например, когда в ваш дом ворвутся грабители, в это самое время вы можете быть на тренировке.

* * *

- Петрович, тут слово какое-то незнакомое - «сомелье». Это кто?

- Алкаш с дипломом.

* * *

- А почему вот того зека Д'Артаньяном кличут?

- Так он один за всех сидит!

* * *

Попробуйте один день говорить правду, и уже к вечеру вы будете безработный, бессемейный, одинокий, всеми проклятый и покинутый инвалид, лежащий в реанимации травматологии.

* * *

Это Алан, Казбек и Заур, и у них свой бизнес в Москве. Они открыли в метро вагон-ресторан.

* * *

- Вот, смотри, часы себе купил водонепроницаемые, 50 метров держат.

- И зачем тебе водонепроницаемые часы?

- А вдруг под дождь попаду.

- Под пятидесятиметровый?

* * *

Она была ему очень дорога!

И он нашел подешевле...

* * *

Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которой вот прям нужно уже.

* * *

- Слушай, а у тебя как машина в 25 градусов мороза заводится?

- А хрен ее знает, она не открывается…

* * *

Секретарша жалуется подруге на начальника:

- Прикинь, позавчера преподнес колье с рубинами, вчера шубу норковую купил, а сегодня замуж позвал.

- Вот гад, экономить начал.

* * *

Курение убивает. Соль, сахар, алкоголь - всё яды. Из продуктов половина - поддельные, остальные ввезены незаконно. И только платить налоги полезно!

Вы прослушали социальную рекламу от всех ведомств сразу.

* * *

Российскому правительству удалось остановить инфляцию и даже поговорить с ней!

* * *

Так и думал, что это когда-то произойдет.

Этой ночью мне между снами показали рекламу.

* * *

Беседуют двое:

- Я тиктокер, практический психолог, тета-хилер и саксесс-коуч.

- Я тоже бездельник и тунеядец.

* * *

Объявление в газете:

«Продаю «БелАЗ». После аварии, запачкано правое колесо».