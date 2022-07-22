Анекдоты: Ох уж эта мама! Вечно игрушки по полкам расставит, а я потом ходи, по местам разбрасывай

- Слышали, на Западе запретили Дон Кихота?
- Господи, а его-то за что?
- Боролся с ветряными мельницами - основой зеленой энергетики.
* * *
Занимайтесь спортом. Это может спасти вам жизнь.
Например, когда в ваш дом ворвутся грабители, в это самое время вы можете быть на тренировке.
* * *
- Петрович, тут слово какое-то незнакомое - «сомелье». Это кто?
- Алкаш с дипломом.
* * *
- А почему вот того зека Д'Артаньяном кличут?
- Так он один за всех сидит!
* * *
Попробуйте один день говорить правду, и уже к вечеру вы будете безработный, бессемейный, одинокий, всеми проклятый и покинутый инвалид, лежащий в реанимации травматологии.
* * *
Это Алан, Казбек и Заур, и у них свой бизнес в Москве. Они открыли в метро вагон-ресторан.
* * *
- Вот, смотри, часы себе купил водонепроницаемые, 50 метров держат.
- И зачем тебе водонепроницаемые часы?
- А вдруг под дождь попаду.
- Под пятидесятиметровый?
* * *
Она была ему очень дорога!
И он нашел подешевле...
* * *
Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которой вот прям нужно уже.
* * *
- Слушай, а у тебя как машина в 25 градусов мороза заводится?
- А хрен ее знает, она не открывается…
* * *
Секретарша жалуется подруге на начальника:
- Прикинь, позавчера преподнес колье с рубинами, вчера шубу норковую купил, а сегодня замуж позвал.
- Вот гад, экономить начал.
* * *
Курение убивает. Соль, сахар, алкоголь - всё яды. Из продуктов половина - поддельные, остальные ввезены незаконно. И только платить налоги полезно!
Вы прослушали социальную рекламу от всех ведомств сразу.
* * *
Российскому правительству удалось остановить инфляцию и даже поговорить с ней!
* * *
Так и думал, что это когда-то произойдет.
Этой ночью мне между снами показали рекламу.
* * *
Беседуют двое:
- Я тиктокер, практический психолог, тета-хилер и саксесс-коуч.
- Я тоже бездельник и тунеядец.
* * *
Объявление в газете:
«Продаю «БелАЗ». После аварии, запачкано правое колесо».