Герои спецоперации «Z»: старший сержант Алехин выиграл танковую дуэль

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец посмеивался над Европой: «Русский Бог велик! Охают французы, усмиряются цесарцы!».

ВЫЯВИЛ И УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Михаил МАЛЮТИН.

«Начальник аппаратной взвода связи сержант Михаил Малютин вместе со своими подчиненными выполнял задачу по развертыванию станции связи на удаленной от основных сил позиции. Находясь на возвышенности, Михаил обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, которые оборудовали огневые позиции на пути вероятного следования колонн снабжения. Оценив силы националистов, учитывая расположение своих подчиненных на господствующей высоте, Михаил принял решение дать бой националистам. Скрытно расположившись на местности, Михаил Малютин вместе с подчиненными открыл огонь по украинским боевикам, в результате чего группа противника, несмотря на их упорное сопротивление, была полностью уничтожена. Смелые и решительные действия сержанта Михаила Малютина предотвратили нападение украинских боевиков на российские колонны в данном районе».

Фото: Министерство обороны РФ

ВРАГ НЕ УСПЕЛ РАЗВЕРНУТЬ ПУЛЕМЕТЫ

Старший лейтенант Нурлан КАРЫМБАЕВ.

«Группа российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Нурлана Карымбаева выполняла задачу по обеспечению безопасного продвижения колонн российских подразделений. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов. Внезапно атаковав противника, группой старшего лейтенанта Карымбаева было уничтожено до 20 националистов, а также 4 пикапа с установленными на них минометами и пулеметами. Самоотверженные действия российского офицера позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил и обеспечили выход войск назначенный район в установленное время. При этом, благодаря высокому уровню тактической выучке Нурлана, потерь в группе допущено не было».

Фото: Министерство обороны РФ

МАСТЕРСКИ ВЫИГРАЛ ТАНКОВУЮ ДУЭЛЬ

Старший сержант Михаил АЛЕХИН.

«Командир танка старший сержант Михаил Алехин, действуя в составе танковой роты, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. Продвигаясь по населенному пункту, Михаил обнаружил замаскированный вражеский танк, спрятанных за разрушенным зданием. Мгновенно оценив ситуацию, Михаил, совершая противоогневые маневры, первым выстрелом уничтожил танк противника. Продвигаясь далее по населенному пункту, старший сержант Алехин прицельным огнем уничтожил вражеский автомобиль с боеприпасами, который, сдетонировав, уничтожил группу обороняющихся боевиков. В результате разорвавшегося рядом минометного снаряда система управления огнем танка была повреждена, однако экипаж старшего сержанта Алехина продолжал выполнять огневые задачи и огнем пулемета уничтожал пехоту боевиков. Мужественные и самоотверженные действия Михаила Алехина позволили нанести урон противнику, который был вынужден отступить, оставив населенный пункт».