Военная спецоперация на Украине 22 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июля 2022 года.

Украинская армия использует ракетные системы залпового огня для дистанционного минирования харьковского направления. Целые «плантации» противопехотных мин ПФМ-1 («лепестков») разбросаны всего в пяти километрах от границы с Россией в районе населенного пункта Избицкое.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что российские средства ПВО отразили 12 ракет, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту в региональной столице.

Российские войска уничтожили более 600 боевиков во время удара по центру отдыха «Империя» в Одесской области, где дислоцировались националисты, сообщает Министерство обороны РФ.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в ДНР.

В Херсонской области выявили одну из крупнейших диверсионных групп в регионе, ее курировали сотрудники Службы безопасности Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о планах Киева изменить ход спецоперации до зимы, уточнив, что это будет зависеть от обучения украинских солдат.

Мобилизованные в Вооруженные силы Украины граждане отказываются ехать в Донбасс в связи с большими потерями в рядах украинской армии. Об этом заявляет Министерство обороны России.

Американский телеканал NBC сообщил, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины, теряют боевой дух.

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды героям специальной военной операции на Украине. Руководитель оборонного предприятия «Алмаз-Антей» Ян Новиков стал обладателем «Золотой звезды» за создание современных образцов вооружения, военной и спецтехники. Звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, замкомандира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и замкомандира взвода старший сержант Мерген Донгак.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что все задачи спецоперации на Украине будут доведены до конца для спокойной и мирной жизни в Донбассе.