Памятная композиция "Детям Донбасса, детям войны" в Донецке. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

На сайте, посвященному Аллее Ангелов Донецка и детям Донбасса, можно прочитать много откликов обычных граждан. Даже в стихах люди пытаются выразить свои эмоции после прочтения историй о малышах, которых убили украинские военные, националисты и иностранные наемники.

На стартовой странице сайта, посвященного Аллее Ангелов Донецка и детям Донбасса, помещена фотография памятника, что установлен в Донецке. Его прототип — 13-летний мальчик из села Буткевич Кирилл Сидорюк, который ценой собственной жизни спас свою 9-летнюю сестру Таню во время обстрела со стороны Украины в августе 2014-го. В этом году Кириллу Сидорюку исполнился бы 21 год.

«Родители не должны хоронить своих детей. С этим невыносимо жить и невозможно смириться…», - пишет на форуме сайта Алена.

«Под венком и обелиском, я теперь не задышу…Помяни меня ириской, я на небе откушу», - горюет в своем стихотворении «Ангел Донбасса» Ирина Мацигура.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

«Мало трупов, мало детских слез? Не хватило? Не добрали жути? Много горя вытерпеть пришлось. Не забудут геноцида люди», - предостерегает украинское правительство Карен Маркарян.

Геноцид на Донбассе в 1941-1943 годах уже практиковали европейские державы, когда объединились с фашистской Германией. Разница лишь в том, что сегодня они помогают оружием, пронизанной фашистской идеологией Украине. И это оружие опять убивает мирных граждан и детей.

В ООН геноцидом называют форму массового насилия, совершаемого с намерением «уничтожить полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу, как таковую, путем предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы». Но когда этот геноцид происходит на Донбассе или Украине, в ООН предпочитают молчать.

Собственно, это именно то, что вытворяли военные Вооруженных сил Украины последние 8 лет на Донбассе. То, что они пытаются сделать сегодня.

Сайт, посвященный Аллее Ангелов Донецка и детям Донбасса, реализуется благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, руководству Народных Республик Донбасса, журналистам и волонтерам, что там работают, рискуя жизнью.

«Душа обнажается, сопереживает, болит. Строки сами появляются в голове, руки тянутся к холсту, хочется кричать! Творчество — самое действенное «лекарство» в этот период и для авторов, и для зрителей. Если ваше сердце не может молчать, присылайте свои произведения, фотографии, песни, стихи и рисунки в память о погибших детях Донбасса. Чтобы знали, чтобы помнили!», - обращается сайт к своим новым читателям.