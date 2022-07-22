Руслана Писанка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Который день поклонники скорбят по внезапно умершей Руслане Писанке. Актриса скончалась в Германии в 56 лет. Речь шла о смертельном заболевании. И вот сейчас муж обнародовал диагноз артистки.

Руслана Писанка скончалась 19 июля в Германии, куда уехала на лечение минувшей весной. В окружении звезды говорили, что артистка отправилась за границу из-за тяжелого недуга. Вдовец знаменитости Игорь Исаков в блоге рассказал о том, что на самом деле убило его супругу.

По его словам, жизнь актрисы оборвалась из-за онкологического заболевания. Исаков подчеркнул, что у его жены была агрессивная форма рака. Врачи обнаружили опухоль слишком поздно.

"У Руси был рак, к сожалению. Агрессивная форма, немного запущен… Но так, как боролась она, я бы не смог бы даже на половину… К сожалению, иммунитет не выдержал", - сокрушается убитый горем вдовец.

Писанка сгорела буквально за полгода. Правда, уже тогда друзья начали подозревать, что Руслана тяжело больна. Во время одного из последних спектаклей она потеряла сознание.

Сейчас Исаков сломлен обрушившимся на него горем, чувствует себя разбитым и опустошенным. Писанка до самой смерти верила, что сможет победить страшную болезнь.