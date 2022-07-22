«Какая у меня красотка сидит»: Галкин отвез Пугачеву к больной раком Лайме Вайкуле

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле – давние подруги. Недавно стало известно, что 68-летняя Лайма борется с рецидивом рака груди. Приехав в Юрмалу, Пугачева отправилась навестить свою приятельницу. Муж звезды Максим Галкин поделился видеороликом того, как они с женой едут к дому Вайкуле.

- Вот, едем в гости к Лайме, какая у меня красотка сидит! – расхвалил Галкин жену.

Пугачева выглянула из-за плеча мужа и прокомментировала:

- Ты меня только красиво сними, а то опять скажут...

Галкин тут же отреагировал на слова жены.

- Подожди, как могу, без фильтров, естественная красота, - похвастался спутницей жизни Максим.

Галкин показал Пугачеву без фильтров. Фото: кадр видео.

Еще недавно СМИ сообщали, что Лайма проходит лечение от онкологии в США. Однако на днях Вайкуле появилась в Монако, где выступила на дне рождения миллионера. Артистка спела свои лучшие хиты. Присутствовавшая на празднике телеведущая Виктория Боня отметила, что Лайма отлично держится.

- Сегодня вся личка в сообщениях, что наши СМИ писали о том, мол, Лайма чуть ли не при смерти находится. Как вы сами можете видеть, это неправда. Бодра, весела и хорошо выглядит. Очень зажигательно выступила, - сообщила Боня в соцсетях.

Шоумен отвез жену в гости к Лайме Вайкуле. Фото: кадр видео.

В Юрмале Галкин и Пугачева поселились в любимом особняке примадонны – на вилле «Марта». Стоимость роскошного жилища оценивается в 40 миллионов евро. Аренда исторического дома XIX-го века обошлась супругам в 100 тысяч евро за месяц. Дом расположен недалеко от побережья, так что звездное семейство часто выходит прогуляться и подышать морским воздухом.

До переезда в Юрмалу супруги жили в Израиле. В конце февраля они поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Роскошный особняк принадлежит брату Максима Дмитрию Галкину. Родственник юмориста занимается поставками техники. Виллу в Израиле он приобрел несколько лет назад.

Возвращаться в Россию в ближайшее время юморист и певица не намерены. До осени у Галкина плотно расписан график гастролей по всему миру.