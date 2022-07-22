Инну Чурикову вывезли на каталке из реанимации Боткинской больницы

Народная артистка СССР Инна Чурикова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инну Чурикову в последнее время сильно подводит здоровье. В начале июля актриса оказалась в больнице. Муж Глеб Панфилов тогда убеждал поклонников, что ничего страшного. Мол, 78-летняя артистка проходит плановое обследование. Однако, судя по последним новостям, Инна Михайловна серьезно больна.

Инну Чурикову вывезли на каталке из Боткинской больницы, куда она угодила 19 июля. Женщина получила серьезные травмы после падения.

Инна Михайловна сломала ребра, травмировала грудину и повредила подвздошную кость. Директор Ленкома Марк Варшавер, где долгие годы служит знаменитость, подтвердил переломы актрисы и поведал о том, что ее перевели в реанимацию.

И вот теперь появились подробности. Из Боткинской больницы актрису в неизвестном направлении увез реанимобиль. Кадры видео опубликовал паблик Mash. Иных деталей нет. Ранее звезда "Ширли-мырли" на расспросы светских хроникеров о своем состоянии отвечала сильно уставшим голосом.

Стоит отметить, что ровно три года назад актриса угодила в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Чурикова упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в московском театре "Русская песня". Все произошло в конце выступления, когда софиты, освещающие сцену, ненадолго погасили. За кулисы актрису унесли на руках. Тогда доктора быстро поставили народную любимицу на ноги.