«Лучший ракурс»: Собчак в бикини показала живот после слухов о беременности

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Константин Богомолов и Ксения Собчак – одна из самых популярных пар отечественного шоу-бизнеса. Неудивительно, что в СМИ то и дело появляются слухи о беременности телеведущей. Вот и недавно по Интернету пронеслась новость: Ксения готовится родить второго ребенка! Сама Собчак эту версию никак не комментирует. Но то и дело дает понять, что слухи о ее беременности сильно преувеличены.

Сейчас блондинка отдыхает в Европе. Загорая на пляже, Собчак сделала селфи в бикини, продемонстрировав подтянутый живот.

- Лучшие ракурсы – всегда сверху! – объявила звезда.

Ксения снялась в бикини. Фото: соцсети.

В отпуск Ксения улетела вместе с сыном Платоном. «Кто много работает, тот много отдыхает», - не устает подчеркивать журналистка в соцсетях. Правда, где именно она проводит летние каникулы, Ксения умалчивает. Но, судя по снимкам, которые появляются в ее Telegram-канале, явно не на курортах Краснодарского края. Бывалые путешественники из числа ее подписчиков узнали знакомые виды и сообщили в комментариях, что это – Сардиния.

Итальянский остров славится своими пляжами с прозрачной водой и привлекает состоятельных туристов со всей Европы. Цены здесь выше, чем на других итальянских курортах. Но Ксения, зарабатывающая в год 300 миллионов рублей, вполне может позволить себе такой отдых.

В Италии Ксения отдыхает вместе с близкой подругой – дизайнером Яной Расковаловой. На время отпуска Собчак с сыном поселилась в красивой вилле недалеко от побережья. Из окон дома открывается роскошный вид на Средиземное море и горы. Ксения часто фотографирует Платона – заметно, что мальчику очень нравится отдыхать вместе с мамой в таком живописном месте.

Кроме темы беременности СМИ то и дело обсуждают личную жизнь Собчак и Богомолова. На днях телеведущая высказалась по поводу очередного громкого заголовка, намекающего на появление у режиссера новой пассии.

- Я коллекционирую отбитые заголовки, - сообщила поклонникам телеведущая. И призналась, что не удержалась и кликнула в Интернете на новость о том, что Богомолов представил публике «новую девушку».

- Из статьи узнаю, что он даже имя не скрывает – Анна, – отметила Собчак.

Оказалось, что речь идет о дочери режиссера Анне, которая родилась в его браке с актрисой Дарьей Мороз. Собчак посетовала, что такими заголовками интернет-издания привлекают внимание читателей.

- Чувствую себя лохом, которого обманули. Короче, не буду скрывать имя своего любимого мужчины – Платон! - добавила Собчак, назвав имя своего сына.