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В мире22 июля 2022 5:21

В Японии ищут знатока покемонов

Претендент должен знать «в лицо» 900 карманных монстров
Юрий МАЙБОРОДА
По мнению экспертов, франшиза «Покемон» является одной из самых успешных

По мнению экспертов, франшиза «Покемон» является одной из самых успешных

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская The Pokemon Company, владеющая правами на бренд «Покемон», объявила о вакансии архивариуса.

Претендент на эту должность должен отлично разбираться в истории и разновидностях «карманных монстров», которых на данный момент насчитывается около 900.

Сама The Pokemon Company принадлежит компании Nintendo на паритетной основе и занимается управлением всем, что относится к покемонам, а это достаточно широкий спектр от мультиков и компьютерных игр до комиксов и принтов на одежде.

Компания была создана в 1998 году, буквально через пару лет после появления самих покемонов, название которых происходит от английских слов Pocket Monster – «карманный монстр». Изначально забавные персонажи появились в компьютерных играх, однако вскоре они стали мегапопулярны и перешли в качестве героев аниме на большой экран.

По мнению экспертов, франшиза «Покемон» является одной из самых успешных, а ее стоимость оценивается почти в $100 миллиардов.

Теперь же в The Pokemon Company решили создать цифровое хранилище для архивов, связанных с историей персонажей, которых существует уже целых восемь поколений. Именно этим и должен будет заняться новый сотрудник на должности архивариуса.

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