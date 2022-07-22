Президентом Индии стала женщина

Мурму прочили победу еще до начала выборов Фото: REUTERS

После подведения итогов голосования в Индии стало ясно – новым президентом страны избрана представительница племени санталов Драупади Мурму, которая уверенно обошла своего главного оппонента Яшванта Синкху.

На самом деле никакой сенсации не произошло – Мурму прочили победу еще до начала выборов, а премьер-министр Индии Нарендра Моди поддержал ее и заявил, что Мурму имеет все шансы стать великим президентом, который сможет проявить сострадание к бедным и угнетенным.

Голосование в Индии – чрезвычайно сложный процесс, не имеющий аналогов в мире. Дело в том, что победа кандидата определяется не количеством голосов выборщиков, а суммой набранных баллов, которые определяются по определенной шкале и каждый выборщик может принести разное количество этих самых баллов участнику президентской гонки. К примеру, голос депутата парламента «стоит» 700 баллов, а голос выборщика из отдаленного района страны может принести кандидату лишь 7 баллов.

На выборах президента Индии общий фонд баллов составляет немногим более 1 миллиона 86 тысяч, и для победы кандидату необходимо набрать более половины из них.

Несмотря на то, что в Индии как в парламентской республике основная власть принадлежит премьер-министру, президент вовсе не ритуальная фигура, поскольку именно в нем многие индийцы видят символ нации. И, избранный на 5 лет, он обладает достаточно широкими полномочиями.

Слова Нарендры Моди о способности нового президента к состраданию к бедному населению – не просто фигура речи: Драупади Мурму вышла из самых низов. Она родилась и выросла в одном из слаборазвитых районов штата Орисса, получила профессию преподавателя, а затем стала министром в правительстве штата и с 2000 года совершила поистине головокружительную карьеру, став без сомнения самым народным президентом Индии.

Именно в таком ключе продвигала кандидатуру Мурму правящая партия «Бхаратия джаната парти», во главе которой стоит премьер Нарендра Моди. Кстати, тоже вышедший из бедных слоев населения.

Теперь же Мурму, не понаслышке знающая, как живется в индийских деревнях, где зачастую нет ни больниц, ни школ, будет управлять почти полуторамиллиардным населением. Официально в должность она вступит 25 июля.