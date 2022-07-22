В Китае танки защищают банки от погромов

B соцсетях распространяют видео с вереницей танков, которые якобы выехали защищать отделения от погромов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае продолжается банковский кризис – жители провинций Аньхой и Хэнань в течение нескольких месяцев протестуют против того, что их средства, размещенные в банках, просто пропали. Теперь же в соцсетях распространяют видео с вереницей танков, которые якобы выехали защищать отделения от погромов.

Вместе с тем официальных данных об участии войск в наведении порядка пока нет, а определить место и время съемки коротких роликов с боевыми машинами проблематично.

В середине весны в четырех региональных банках указанных провинций все средства вкладчиков были заморожены, а власти заявили, что деньги были похищены руководителями холдинга Henan Xincaifu Group, которые с помощью мошеннических схем вывели их из подконтрольных финансовых учреждений.

Люди начали протестовать, требуя возврата своих денег, а правительство, спустя некоторое время, заявило о старте компенсационных выплат. Для начала деньги вернули тем, чьи вклады не превышали 50 тысяч юаней (около 430 тысяч рублей). Остальным клиентам пострадавших банков было предложено подождать.

Накануне власти объявили о начале возврата средств вкладчикам, у которых на счетах лежало до 100 тысяч юаней (более 850 тысяч рублей).

Протесты не утихают, поскольку граждане боятся, что их деньги могут пропасть бесследно.