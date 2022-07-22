Настоящие профессионалы получают образование в колледжах!

Приемная кампания в колледжи и техникумы в самом разгаре. Так что изменения в системе СПО в центре внимания. Их и обсудили в программе «Женские истории» на радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

В техникумы конкурс круче, чем в вуз

Сейчас в нашей стране более половины выпускников 9 классов и треть 11-классников решают продолжить обучение в учреждениях СПО (среднего профессионального образования – прим. Ред.). И тенденция такова, что доля ребят, уходящих из школы в колледжи, только растет уже много лет.

По данным министерства Просвещения РФ, в техникумах, и колледжах сейчас учатся почти 3,5 миллиона студентов. Это огромный социальный пласт. И поступают в СПО отнюдь не одни двоечники и троечники. В хороший колледж попасть на бюджет нередко сложнее, чем в крепкий, но рядовой региональный вуз. Конкурс на бюджетное место идет между отличниками!

Одна из важных причин, почему нынешние 16-летние выбирают колледжи, это возможность быстро получить профессию, которая позволит встать на ноги и зарабатывать. И здесь в полный рост встает вопрос: действительно ли в СПО дают знания и умения, адекватные современному развитию производства? Ведь огромный разрыв между учебными программами наших вузов и колледжей и реальной жизнью стал просто притчей во языцех! А с развитием технологий, цифровизацией и общим ускорением жизни этот разрыв только усилился…

Ответом на этот вызов времени стал федеральный проект «Профессионалитет», который стартовал в этом году в России. Он призван произвести революцию в среднем специальном образовании, развернув обучение лицом к работодателям, к лидерам промышленности. Став студентами колледжей «Профессионалитета», студенты в короткие сроки получат востребованную профессию, реальный опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

Приемная кампания в колледжи и техникумы в самом разгаре. Так что изменения в системе СПО в центре внимания. Их и обсудили в программе «Женские истории» на радио «Комсомольская правда» ведущие проекта заместитель генерального директора медиа-группы «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева и заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая.

Учиться нужно в хорошей компании

- Мы видим, что запрос в стране на высококвалифицированные рабочие кадры очень серьезно растет, - подчеркнула Ирина Осадчая. – Но у нас 60% девятиклассников уходит из школы в СПО. Расскажите, что сегодня делается для того, чтобы эта армия выросла в высококлассных молодых специалистов?

- Да, и поскольку сейчас горячая пора, время поступления, подачи документов, расскажите, пожалуйста, куда родителям отправить своих будущих студентов, чтобы быть за них спокойными? – уточнила вопрос Анжелика Сулхаева.

- Действительно, в последние годы наблюдается рост заинтересованности в среднем профессиональном образовании, - подтвердила Наталия Михайловна Золотарева, и.о. ректора Института развития профессионального образования. - Сегодня колледжи и техникумы дают профессии, которые востребованы. И это, по сути, быстрый выход на рынок труда, позволяющий, с одной стороны, сразу же начинать зарабатывать, с другой стороны, иметь возможность планировать дальнейший образовательный трек хочешь через поступление в вуз, хочешь через заочные варианты. Но чтобы попасть именно в тот колледж, который дает востребованную специальность и хорошие варианты трудоустройства, нужно поступать по программе «Профессионалитета».

Главный слоган этого проекта «Ты в хорошей компании». Колледжи, которые реализуют программы профессионалитета, это лучшие учебные заведения региона в партнерстве с лучшими предприятиями.

Мастеров с производства научат педагогике

- И чем эти колледжи отличаются? Что в них поменялось от того, что они вошли в программу «Профессионалитета»?

- Во-первых, это не просто отдельные колледжи. Мы говорим профессиональном образовательнтом центре (кластере) – тесной связке лучшего колледжа с ведущими работодателями региона. По сути, крупнейшие промышленные предприятия входят в управление образовательным процессом техникумов и колледжей, становятся частью всей этой системы.

Это означает, что производственники готовы наравне с государством участвовать в финансировании СПО, предоставляют свою материально-техническую базу для стажировок и практики. И имеют возможность конструировать под свои запросы учебную программу, в соответствии с тем, какие компетенции должен иметь необходимый на производстве сотрудник.

- Студент с самого первого курса уже погружается в профессиональный контекст, - подчеркивает Наталия Золотарева. - Он не просто получает профессию, он уже варится в ней. На выходе мы получаем специалиста, глубоко погруженного в профессиональную культуру. Разумеется, у него высокий шанс трудоустройства. Ему не нужно переучиваться при поступлении на работу. Он сразу готов показывать результат. Работодатели это ценят.

Программа стартовала в этом году. Но уже сейчас к ней присоединились 250 учебных заведений (это 70 образовательно-производственных кластеров) в 42 регионах России. Был конкурсный отбор колледжей и техникумов, далеко не все желающие попали в программу, только лучшие! Уже в этом году обучаться в рамках «Профессионалитета» смогут 150 тысяч студентов, а к 2024 году это число возрастет до 600 тысяч человек.

- А что меняется в самих колледжах для того, чтобы само обучение стало более современным, привлекательным? – уточнила Ирина Осадчая.

- Идет полностью пересборка образовательных организаций, - объясняет эксперт. - Выделены серьезные средства как со стороны Российской Федерации, так и со стороны работодателей. Мы полностью по-новому оформляем образовательное пространство. Ребята придут в современные профессионально-образовательные центры.

Работодатели – партнеры программы «Профессионалитет» помогают устраивать в колледжах мини-цеха для погружения в производственный процесс, делятся наставниками – своими опытными сотрудниками, которые проходят специальную педагогическую переподготовку. Доходит до того, что судоремонтный завод, например, передает партнерскому техникуму суда – для нарабатывания у студентов нужных компетенций.

Но и государство с себя заботы об образовательном процессе не снимает. По национальному проекту «Образование» в стране оснащаются и модернизируются мастерские в системе СПО, чтобы распрощаться навсегда с дурным наследием, когда обучение шло на примерах из учебников и допотопных тренажерах. Современным высокотехнологическим оборудованием снабжены уже свыше 2200 мастерских в России. А к 2024 году таких мастерских по стране будет свыше пяти тысяч.

Слесари, станочники нужны не только рукастые, но и башковитые!

Ожидается, что программа «Профессионалитет» обеспечит занятость по специальности до 85% выпускников, что очень много. В этом году к программе присоединилось свыше 250 работодателей, в том числе ведущие промышленные предприятия регионов и госкорпорации. О том, как выстраивает свои отношения с программой «Профессионалитет» корпорация Росатом, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала генеральный директор АНО «Корпоративная академия Росатома» Юлия Ужакина.

- В Росатоме очень большая потребность в молодых специалистах. Причем у нас есть четкое понимание, кто нам нужен. Башковитые, рукастые –то, что мы называем профессионально счастливые.

Мы в программе «Профессионалитет» участвуем в партнерстве с тремя колледжами. Один в Курске – рассчитываем, что выпускники его пойдут ровным дружным строем на строительство атомной электростанции. У нас там посчитаны все, что называется, поштучно, сколько нам нужно людей. В Курске это около 700 человек за все время реализации проекта. Еще два колледжа – это Челябинская область, где мы подготовим свыше 2000 ребят. Представляете, какая потребность в кадрах?

Причем нужны квалифицированные кадры, а они, даже в привычных специальностях, очень изменились. Теперь даже в обычных, казалось бы, профессиях, слесарь, станочник, сварщик, очень много высокотехнологичной составляющей. Там, на самом деле, надо не только руками, но очень сильно головой работать. Обладать технологическими знаниями. Современные рабочие - это уже немножко инженеры, на самом деле.

Так вот, Росатом инвестирует в обучение в три раза больше, чем колледж получает субсидий от государства. Потому что мы понимаем, что ребята должны учиться на нормальном оборудовании. Ученики должны уметь на нем работать, уже приходя к нам на предприятия. Все учебные программы будут не просто адаптированы под нужды Росатома, они будут такие, что ребята учатся, по сути, сразу работая у нас. Цель, чтобы переход от колледжа до работы был бесшовным. То есть чтобы выпускник не заметил даже, как перестал учиться и стал приходить на предприятие в качестве полноценного сотрудника.

ВАЖНО

Подать документы в колледжи по программе «Профессионалитета» необходимо до 15 августа. Узнать, какие учебные заведения в вашем регионе работают по ней, можно на портале ЯПРОФ.РФ. Там представлены все производственно-образовательные кластеры, приведены примеры самых востребованных специальностей, дана информация о работодателях-партнерах программы.

ЗНАЙ

Программа «Профессионалитет» охватывает наиболее перспективные и приоритетные для страны производственные отрасли: атомную промышленность, железнодорожный транспорт, металлургию, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическую промышленность, сельское хозяйство, легкую промышленность, фармацевтическую отрасль и горнодобывающую промышленность.