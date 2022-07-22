Вячеслав Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам

Вячеслав Володин. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Как рассказал Вячеслав Володин в беседе с журналистами крупнейших российских СМИ, включая и kp.ru, в текущих условиях было бы правильно рассмотреть вопрос сокращения длительности отпусков депутатам Госдумы и чиновникам.

— Правильно было бы, исходя из вызовов времени и ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, положенного по Трудовому кодексу РФ, — заявил Председатель Государственной Думы.

Для реализации подобной инициативы необходимо будет подготовить поправки, в том числе в закон о статусе депутата, уточнил Володин. И подчеркнул: «у политиков отпусков не бывает», особо отметив, что нужно брать пример с Президента России, который «всегда на работе».

Напомним, сейчас отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, отпуск госслужащего — до 45 дней.

При этом лет 15-20 назад (как отмечали журналисты, долгое время работающие в думском пуле), были случаи, что избранный депутат вообще появлялся на Охотному Ряду лишь один раз — чтобы получить удостоверение, а потом пропадал. Сейчас дисциплина среди народных избранников заметно повысилась, но запасы для дальнейшего повышения эффективности всегда остаются.