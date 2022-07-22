В пакете 24 термобарических снаряда

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в ходе проведения специальной военной операции.

Теромобарические заряды «Солнцепека» с сюрпризом, что уже оценили по достоинству моджахеды в Афганистане, террористы в Чеченской Республике (там еще работали папы «Солнцепеков» - ТОС «Буратино») и Сирии: сначала реактивный снаряд взрывается и из него вырывается и распыляется термобарическая смесь. За несколько секунд взрывчатый аэрозоль смешивается с воздухом. Она поглощает из него весь кислород и быстро проникает в укрытия, малейшие щели и даже в легкие всем, кто находится поблизости. После этого происходит детонация этой смеси. При взрыве ее температура достигает 3000 градусов.

В пакете 24 термобарических снаряда, что могут нанести удар на дистанции до шести километров. Они способны укрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением.

Те, кто удосужился побывать рядом с эпицентром взрыва, с ужасом вспоминает, как с неба под ноги падают пролетающие мимо птицы. И те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам.

«В ходе проведения специальной военной операции тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» применяются для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ и националистических батальонов. Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что «стрельба ведется с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки».

«Укрыться от залпа «Солнцепека» невозможно даже в окопах и блиндажах», - предупреждает заместитель командира тяжелого огнеметного взвода Иван. - Работаем почти в круглосуточном режиме.

«Не только машина является целью противника, но также и члены экипажа, так как являются классными специалистами. Разработан специальный костюм, чтобы уберечь жизнь и здоровье экипажа. В состав костюма входят кевларовые вставки, которые защищают артерии, бедра. Материал не горит, очень плотный и защищает от осколков, тем самым позволяет сохранить жизнь экипажу», - рассказал командир тяжелого огнеметного взвода Антон.

Кадры работы «Солнцепека» желательно показать каждому украинскому солдату или бойцу территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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