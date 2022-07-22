VK Fest анонсировал финальный лайнап: на главном фестивале этого лета выступят Баста, «Руки Вверх», Клава Кока и другие популярные исполнители

В московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия на тематических сценах выступят более 80 популярных артистов Фото: Олег ЗОЛОТО

Гостей самого масштабного open-air ждут выступления любимых артистов, встречи с кумирами, автограф-сессии, увлекательные активности, конкурсы и памятные подарки.

В московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия на тематических сценах выступят более 80 популярных артистов. За два фестивальных дня на Синей сцене VK Fest новинки и хиты исполнят Баста, ANNA ASTI, Джарахов, Jony, Егор Крид, Ёлка, «Звери», Zivert, Клава Кока, L’One, MIA BOYKA, Мари Краймбрери, Мот, NILETTO, «Руки Вверх», SLAVA MARLOW, FEDUK, HammAli & Navai, The Hatters и Dabro.

На Белой сцене гостей фестиваля будут ждать PHARAOH, OG Buda, 10AGE, алёна швец., Анет Сай, Ваня Дмитриенко, Wildways, GAYAZOV$ BROTHER$, SODA LUV, GONE.Fludd, DEAD BLONDE + GSPD, ДЕТИ RAVE, Звонкий, Зомб, Idris & Leos, Ислам Итляшев и Султан Лагучев, КлоуКома, Konfuz, MACAN, Mary Gu, PIZZA, polnalyubvi, Ramil’, Slime, SQWOZ BAB, ST, 10AGE и SHAMAN.

На Фиолетовой — 4NN4, AMCHI, A*NIK & Ignat Izotov, Антоха МC, ASAMMUELL, By Индия, VACÍO, WineSmoke, GUMA, DAASHA, Dequine, Джизус, Дорогой Дневник, ISMA, КлоуКома, КОСМОНАВТОВ НЕТ, Лилая, LYRIQ, LOVANDA, Mirèle, Neverlove, Папин Олимпос, Парнишка, ПОЛ ПУНШ, CARAPACEE, Стереополина, TIHOTIHO, хмыров и ЯАVЬ.

На отдельной сцене Radio Record Stage в Петербурге создавать атмосферу праздника будут именитые диджеи: BYOR, Volac, ZAPRAVKA, ZeSKULLZ, Kashin & Gambino Sound Machine, Karina Istomina, Kto DJ?, Lady Waks, Rompasso, Swanky Tunes, Filatov & Karas и FEEL.

На главной сцене VK Fest также выступят звёзды VK Клипов. Среди них GAVRILINA, DAVA, Даня Милохин, Егор Шип, ESMI, KARA KROSS, Тима Акимов и Хабиб. Там же 24 июля будут озвучены результаты «Премии VK Клипов — 2022». Лучшие клиперы этого года получат памятные награды от VK Клипов и специальные метки в профиле.

На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступят МакSим, DJ SMASH, Ramil' и группа ХЛЕБ. Роль ведущего на VK Fest в Сириусе возьмёт на себя Стас Ярушин, в Санкт-Петербурге — Дима Масленников, в Москве — Ида Галич, а ведущим прямой трансляции станет Владимир Маркони. Полный лайнап и расписание выступлений, а также список блогеров, спикеров лектория, участников зоны «Косплей» и много другое можно посмотреть в официальном сообществе VK Fest.

Гости VK Fest смогут не только посмотреть выступления любимых исполнителей, но и лично поучаствовать в записи трека со звёздами. Два дня в зоне VK Музыки в Парке Горького будет работать профессиональная студия звукозаписи, в которой каждый сможет попробовать записать хит вместе с ST и Ромой Бестселлером. Также в зоне VK Музыки будет специальное место для встреч с музыкантами. Пообщаться и сделать селфи с фанатами придут 10AGE, Антоха МС, Баста, By Индия, Mary Gu, OG Buda, PHARAOH, FEDUK, HammAli & Navai и многие другие.

Встретиться с любимыми блогерами можно в специальной зоне «Блогеры»: она будет работать и в московском Парке Горького, и в петербургском Парке 300-летия. Делать совместные фото и отвечать на вопросы поклонников будут Лиза Анохина, Лина Подлужная, Некоглай, Саша Монтаг, Сеня и Абрикоса и другие интернет-звёзды. Также в зоне «Блогеры» посетителей будет ждать необычная активность: они смогут оказаться на сцене вместе со своими кумирами и попробовать себя в роли самого настоящего лидера мнений.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«Впервые за два года культовый питерский фестиваль возвращается в офлайн и пройдет единовременно в трёх городах — такого масштабного музыкального фестиваля страна ещё не видела. Более того, впервые VK Fest состоится в формате digital-моста: во всех городах можно будет посмотреть включения из других городов, а общая трансляция фестиваля пройдёт в сообществе ВКонтакте и будет доступна из любой точки мира. VK Fest особенно любят за то, что он объединяет не только самых разных музыкантов, но и позволяет встретиться с блогерами, посмотреть на крутой косплей, послушать лекции от именитых спикеров. На каком ещё фестивале приходится выбирать между PHARAOH и Николаем Дроздовым. Надеемся, что в этом году VK Fest станет не только крупнейшим open-air в России, но и местом встречи для ещё большего числа людей».

Помимо музыкальных выступлений и развлекательных активностей, для гостей VK Fest совместно с Российским обществом «Знание» будет организован традиционный для фестиваля лекторий, хедлайнерами которого станут Николай Дроздов, Сергей Бурунов, Александр Цыпкин, Сергей Безруков, Михаил Лабковский, Сергей Гармаш и другие знаменитости. Посетителей лектория ждут дискуссии на самые разные темы с участием звёздных спикеров.

Впервые за всю историю на VK Fest появится синяя дорожка — перед началом каждого фестивального дня по ней будут проходить выступающие артисты и приглашённые звёзды. Среди них ANNA ASTI, DABRO, Даня Милохин, GAYAZOV$ BROTHER$, Лолита & Коста Лакоста, Николай Басков, Ольга Бузова, Ольга Серябкина и Полина Гагарина. Встречать и общаться со знаменитостями будут не менее известные ведущие: Алла Михеева, Илья Соболев, Ида Галич и Настя Ивлеева.

VK Fest пройдёт при поддержке организационного партнёра Радио Record с 23 по 24 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) — вход в Сириусе свободный, но можно приобрести билеты в ложу и расположиться на многоуровневом подиуме с отличным видом на сцену и отдельным баром. Билеты на фестиваль в Москве и Петербурге доступны на vk.cc/tickets.