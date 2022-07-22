На Украине предложили "конфисковывать" российский газ из трубы в Европу

Украинский депутат для заполнения украинских хранилищ газом предложил просто забирать его из газопровода, по которому российским сырьем и топливом снабжается Западная Европа. Фото: REUTERS

Сколько ни тщись превращать украинцев в европейцев, а налицо обратный процесс – украинизация Европы. В Киеве экс-спикер Верховной рады и ее нынешний депутат Дмитрий Разумков для заполнения украинских хранилищ газом предложил просто забирать его из газопровода, по которому российским сырьем и топливом снабжается Западная Европа.

- Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами, - заявил этот деятель.

Очень интересно, где там "излишки", если весь газ подается по законтрактованным объемам и оплачивается западноевропейскими потребителями в полном объеме. Разумков по древней традиции "украинского лыцарства" предложил просто воровать. Красть, как это уже делал Киев в период российско-украинских "газовых войн". Но Украина в таком случае будет красть газ не у России, а у своих европейских партнеров и союзников.

"Пан атаман" Разумков лишь подтвердил правоту Путина, который заранее выстроил альтернативные пути снабжения европейцев российским газом. Ведь от этих "цеевропейцев" можно ждать любой подлости в любое время. Чуть только где у них пригорит, они готовы и воровать, и грабить, и, если будет можно безнаказанно это делать, убивать ради собственного обогащения.

Сейчас Европа старается закрывать на это глаза, но сами же украинцы упорно их ей разлепляют и тычут в них палкой: "Смотри, смотри, какие мы на самом деле. Для нас нет ничего святого, никаких понятий, никакой чужой частной собственности, потому что весь мир с нами, и он нам должен изначально и только лишь потому, что мы украинцы".

Господину Разумкову невдомек, что этим процессом рулит вовсе не Киев. И вентиль на газопроводе в руках не Разумкова, Зеленского и прочей политической шантрапы, а у Москвы. И в том случае, если Киев начнет воровать российский газ, то Москва может в один момент этот вентиль закрутить и оставить Европу, вообще, без российского газа. Совсем. "Благодарность" Европы, в которой уже не первый месяц главные страсти бушуют именно по газовому вопросу, будет трудно измерить хоть каким прибором, потому что все они, и даже "стрелка осциллографа" зашкалят.

Впрочем, если Украину европеизировать не удалось ни в какой степени, то обратный процесс украинизации Европы проходит с большим и постоянным успехом. Лучшим свидетельством успеха этого превращения европейцев в жадных, завистливых и ограниченных нынешних свидомых украинцев является история с арестом российских валютных резервов в США и на территориях стран Евросоюза в сумме около 300 млрд. долларов. В отношении которых также идет возбужденная дискуссия о возможности аналогичной украинской "конфискации". Европейцы еще не до конца прошли этот путь украинизации, но она настолько заразна, что самые приличные люди в Европе сейчас брезгливо отворачиваются от поведения и предложений своей политической элиты и затыкают носы, чтобы как-то избавиться от дурно пахнущего аромата повсеместного дерьма. Но большинство руководителей ЕС уже совершенно утратили брезгливость. Вместе со здравым смыслом. И если ЕС пойдет по пути украинизации до финиша на нем, то вернуться обратно в человеческое состояние будет уже крайне тяжело и практически невозможно.

Это совершенно по-украински – пытаться решить свои проблемы за чужой счет. А теперь, похоже, и по-европейски. Вот только стоит попытаться предпринять такую попытку, как в Европе будут уже не экономить горячую и просто воду в наступившую зиму, а начнут сосать. В прямом смысле слова. Сосульки, в которые превратится замерзшая вода.

И все-таки было бы очень интересно посмотреть на такой эксперимент Киев по воровству русского газа у Европы. Потому что Евросоюзу будет жарко только на политических дебатах, во многих странах правительства, президенты и парламенты дружно уйдут в отставку, а Москва теперь начисто лишена сантиментов и готовности к компромиссам в отношениях со своими бывшими "партнерами".