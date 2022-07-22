Дикая обезьяна терроризирует целый город в Японии

Макака ростом 40-50 сантиметров проникает в дома, детские сады и школы и калечит людей. Фото: Shutterstock

Больше 20 человек в районе Огори японского города Ямагути подверглись нападению обезьяны в течение двух недель. Макака ростом 40-50 сантиметров проникает в дома, детские сады и школы и калечит людей, - сообщает издание The Guardian. Были случаи, когда животное нападало прям на улице. Больше всего жертв среди детей.

«Я пылесосила, когда услышала плач своего ребенка, поэтому обернулась и увидела, что обезьяна схватила ее за ноги, пока она играла на полу. Было похоже, что он пытался вытащить ее на улицу», — рассказала мать пострадавшего ребенка местным СМИ.

Во время других недавних нападений обезьяна укусила мужчину, сушившего белье на улице, и женщину, чья балконная дверь была открыта. Кроме этого, покалечила женщин 60 и 80 лет, которые просто прогуливались по улицам города. Большинство раненных получили легкие травмы.

Власти не подтвердили, какой вид обезьян был ответственен за нападения, но заявили, что в этом районе обитают макаки, также известные как японские снежные обезьяны.

Полиция усилила патрулирование в этом районе, расставила специальные ловушки, но нарушителя порядка пока задержать не удалось. По словам представителя городской администрации, дикая обезьяна редко покидает лес и причиняет вред людям, что послужило повод для такого агрессивного поведения не ясно. Местных жителей власти призывают держать окна закрытыми пока в городе продолжается охота на терроризирующую всех обезьян.

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