Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой

Депутат совета депутатов горда Новосибирска Хельга Пирогова. Фото: Кадр видео

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову по результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело.

«Ранее сообщалось, что депутаты из Новосибирской области обратились к Председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Хельги Пироговой в связи с опубликованным ею негативным комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих. По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело возбудили бы давно. Но пока проверяют, вдруг это все написала не депутат? Или депутат, но в каком-нибудь измененном сознании.

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