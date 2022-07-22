Российские силы уничтожили около 300 боевиков нацформирования «Черная сотня»

Демилитаризация Украины продолжается Фото: REUTERS

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «ХАЙМАРС» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант уточнил, что из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, третья с транспортно-заряжающей машиной в районе Красноармейска, а четвертая пусковая на окраине Константиновки Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу отдал указание находить и уничтожать дальнобойное иностранное вооружение, что обстреливает мирные населенные пункты Украины.

Представитель Минобороны также сообщил о результатах ударов высокоточным оружием наземного базирования. Ими за минувшие сутки уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Там ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники.

Также высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаеве.

Накануне в украинских информационных сетях появились кадры мощной детонации боеприпасов. Так вот на территории склада было уничтожено до 30-ти военнослужащих ВСУ, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

«Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразила: шесть пунктов управления, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянка, пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в трех районах Запорожской области, четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, 13 артиллерийских взводов орудий Д-30, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», - перечислил Конашенков ликвидированные цели.

Войска противовоздушной обороны за сутки сбили 12 украинских беспилотников, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган», что летели в сторону мирных населенных пунктов Харьковской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

260 - самолетов.

144 - вертолета.

1589 - беспилотных летательных аппаратов.

357 - зенитных ракетных комплексов.

4141 - танк и другие боевые бронированных машины.

762 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3176 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4453 - единицы специальной военной автомобильной техники.