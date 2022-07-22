Ипотека подешевеет до 7%, а бизнес лишат всех проверок

До 25 июля правительство должно снизить льготную ипотеку до 7% годовых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перечень поручений президента опубликовали в пятницу, 21 июля. Вот главные из них:

ИПОТЕКА

До 25 июля правительство должно снизить льготную ипотеку до 7% годовых.

Еще Центробанку поручено обеспечить прирост новых кредитов на уровне прошлого года. Правда, речь о номинальном выражении. То есть, с учетом инфляции прирост окажется процентов на 20 меньше.

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

С 15 октября властям надо отказаться вообще от всех проверок бизнеса. Навсегда. Правда, это не касается компаний с высоким риском причинения вреда.

КАПРЕМОНТ КОММУНАЛКИ

Капитальный ремонт коммунального хозяйства поручено синхронизировать с капремонтом жилья. Правда, деньги будут браться все же не из регулярных платежей жителей. Предполагается, что эта мера снизит долги коммунальщиков по изношенной инфраструктуре.

КРЕДИТЫ БИЗНЕСУ

Несколько поручений имеют одну конечную цель: дать деньги за развитие бизнеса.

- Промышленная ипотека под 5% годовых на покупку или строительство помещений под производство.

- Центробанк должен придумать, как профинансировать быстрорастущие стартапы. Недавно Путин заявил, что инвестировать в IT могут крупные компании с большими резервами.

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОММЕРЦИИ

Правительству и Верховному суду поручено декриминализировать те уголовные статьи по делам против бизнеса, за которые не предусмотрена тюрьма.

Основания для ареста коммерсантов должны быть предусмотрены. Судам поручено как можно чаще оставлять предпринимателей на свободе, чтобы они продолжали работать. Президент не раз говорил, что из-за посадок бизнесменов СИЗО разоряется много компаний.