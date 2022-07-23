Ученые придумали, как вскипятить воду быстрее и эффективнее

Чайники можно кипятить быстрее Фото: Shutterstock

Вскипятить воду в чайнике быстрее не трудно. Надо оснастить его более мощным нагревательным элементом. Или включить газ сильнее. Но тогда чайник будет пожирать гораздо больше энергии. А можно ли так, чтобы и быстрее, и экономнее? Есть, оказывается, способ. Его изобрели исследователи Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology - MIT). О чем рассказали в специализированном журнале Advanced Materials.

Секрет – в поверхности нагревательного элемента. Она не гладкая, а в виде особых полых трубочек, которые и сами не простые, а пористые. Такая конструкция усиливает кипение – парообразование внутри жидкости, как нас учили в школе. Но препятствует образованию паровой прослойки, которая частично изолирует нагреватель и снижает эффективность передачи тепла.

Поверхность, позволяющая сделать процесс кипячения быстрее и эффективнее

Исследовали оптимальным образом расставили трубочки по нагревательной поверхности и в экспериментах добились и скорости, и экономии электроэнергии. Или газа.

До бытового чайника дело пока не дошло, но дойдет, - обещают в MIT.

Кстати, воду нагревают не только в чайниках – кипячение входит во многие технологические процессы на производстве.