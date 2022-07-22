В Европе наконец-то озаботились контрабандой оружия с Украины

Торговля на чёрном рынке оружия украинскими силовиками, чиновниками, "псевдо активистами и волонтерами" была, факты есть, даже есть те, кого поймали Фото: REUTERS

В Европе в очередной раз вынуждены констатировать правоту России по одному из самых важных вопросов. На этот раз речь об оружии, которое бесконтрольно утекает из поставленных Киеву Западом партий бандитам, террористам в других странах. Напомним, спецслужбы России предупреждали европейцев о такой опасности практически с того момента, как страны Евросоюза начали вооружать Украину. Тогда над предупреждениями Москвы в Брюсселе только посмеялись.

Даже недавние разоблачения о контрабандной торговле "Джавелинами", другими установками ПТУР, дронами, не говоря о стрелковом автоматическом оружии и прочими "игрушками для настоящих мужчин" не вызвали настоящего скандала. Пошумели и поутихли, рассчитывая решить вопрос за кулисами.

Кстати, как подтвердил украинский ТГ-канала со ссылкой на свои источники нашу версию о причинах увольнения Баканова с поста главы Службы Безопасности Украины, "Офис Президента вынужден сейчас скрывать информацию о контрабанде оружия, но чистки в СБУ произошли не просто так. Андрей Ермак получил данные от MI-6, что продажу оружия курируют наши силовики, что стало последней каплей в увольнение Баканова". Ермак, напомним, если кто забыл, это тот самый глава Офиса президента Украины, которого сейчас называют "серым кардиналом" и настоящим хозяином Незалежной. Естественно, после американцев, британце и поляков с прочими европейцами.

Но теперь история дошла уже до официальных европейских инстанций, которые поделились своими данным с известными им журналистами. Немецкий журнал Der Spiegel, сообщил, что европейская полиция (Европол) сообщила о фактах контрабанды оружия из Украины. Зафиксированы случаи оборота не только огнестрельного оружия и военной техники на черном рынке, но и "признаки незаконного оборота тяжелого боевого оружия".

- Есть риск того, что оружие попадет в руки организованной преступности или террористов, — сообщил официальный представитель Европола Ян Оп Ген Оорт (Jap Op Gen Oort).

Как оказалось, существует даже некий секретный доклад Европола по этой проблеме, отправленный в Совет ЕС. И в нем, как рассказал немецкий телеканал SWR, указано, что преступники вывозят в Европу из Украины "значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов". Были обнаружены и склады с орудием и боеприпасами, которые контрабандисты оборудовали в приграничной зоне.

При этом, Европол требует принятия скорейших мер по этой проблеме не один. Глава Интерпола Юрген шток, который ранее сообщал, что война на Украине вызвала массовые хищения удобрений и топлива, теперь тоже опасается притока не просто оружия, а настоящих армейских вооружений в Европу из Незалежной. Еврокомиссия буквально недавно сообщила, что создаст центр борьбы с контрабандой оружия с Украины. Но это все мертвому припарки, потому что реальным решением проблемы может быть только прекращение накачивания Украины оружием и боеприпасами.

Кстати, в Киеве были вынуждены озаботиться этим вопросом, потому что "Офис президента боится "первого" теракта в ЕС, который будет реализован с помощью западного оружия".

- Торговля на чёрном рынке оружия украинскими силовиками, чиновниками, "псевдо активистами и волонтерами" была, факты есть, даже есть те, кого поймали. Чистки в самом СБУ начались из-за того, что многие силовики замешаны в продаже оружия, - сообщает украинский ТГ-канал "Легитимный". - Все дела сейчас под грифом секретно, так как сам факт торговли оружием, уже нанесёт Офису Президента и Зеленскому, непоправимый ущерб. Из-за этого приняли решение скрывать эту информацию.

Но ведь нет ничего тайного, что не стало бы явным. Оно уже стало, только все стороны в этой ситуации продолжают делать вид, что ничего такого не было и нет.

Балансируют, как канатоходцы. Но только до тех пор, пока в Европе не рванет первый "привезенный с Украины" теракт.