Дмитрий Песков: Глава МЧС Александр Куренков активно взялся за наводнения и пожары

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

-… Дмитрий Сергеевич, я на днях общался с главами - Приморья -,Олегом Кожемяко и Хабаровского края - Михаилом Дегтяревым, - поделился журналист «Комсомольской правды» с официальным представителем Кремля в пятницу, 22 июля. - Там успешно борются со стихийными бедствиями. В Приморье – это паводок, вызванный дождями, на севере Хабаровского края горит тайга, это плохо доступные районы, там вспыхивает все от сухой грозы. Как в Кремле оценивают то, как преодолеваются эти наши извечные современные российские две беды – наводнения и пожары? У президента хватает ли сил и времени держать на контроле еще и эти горячие точки? И как вам МЧС под руководством Александра Куренкова?

Вот что - дословно - сказал Песков:

- Безусловно, президент на ежедневной основе получает информацию и по линии регионов, и по линии МЧС о тех природных катаклизмах, которые случаются.

В данном случае, конечно, это, в первую очередь, и пожары, и наводнения.

Новый руководитель МЧС Куренков, действительно, активно взялся за работу. Давайте все-таки дадим ему возможность проявить себя в полной мере.

Это те вопросы, которые находятся постоянно в поле зрения главы государства. Они весьма и весьма актуальные.

Целый ряд новых подходов применяется в этом году в борьбе с пожарами.

Еще предстоит анализировать эффективность, тем не менее, действительно, очень много усилий прикладывается для борьбы с этими природными проблемами.

- Какой-то критической ситуации нет, когда президент лично вылетал в регионы - на пожары, на наводнения?

- Слава Богу, нет.

- В целом все на контроле.

- Вы знаете, что природа может быть достаточно внезапна, коварна в своих проявлениях.

Поэтому, главное – быть готовым к принятию экстраординарных мер.

Такая готовность у нас есть.

- Спасибо.