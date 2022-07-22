Центробанк неожиданно понизил ключевую ставку до 8% годовых: проценты по вкладам и кредитам теперь упадут

Ставку опустили до 8% годовых Фото: Shutterstock

Центробанк сегодня в очередной раз решал судьбу ключевой ставки. И в итоге снова решил ее понизить. Но аналитиков удивили темпы. Многие эксперты считали, что ставку опустят на символические полпроцента или максимум на процент. Но в ЦБ пошли еще дальше. Ставку опустили до 8% годовых. Что это значит? И как отразится на российской экономике?

ИНФЛЯЦИЯ БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНА

Ключевая ставка – главный показатель денежно-кредитной политики любой страны. От ее значения зависят ставки в коммерческих банках. Под какой процент те дают деньги в долг и под какой принимают их у населения.

Напомним, в этом году ставка резко взлетела в конце февраля. Сразу вдвое – до 20% годовых. Это сделали специально, чтобы сбить ажиотаж. Россияне бросились снимать со счетов все деньги. Ставки по вкладам выше 20% годовых сдержали очень многих. Такую доходность банки не предлагали давно.

После этого было несколько поэтапных снижений. В Центробанке поняли, что риски разгона инфляции уже не такие серьезные. А вот для развития экономики слишком высокие ставки – это плохо. Когда кредиты излишне дорогие, никто не будет занимать деньги для развития.

В принципе, решение ЦБ довольно оправданно. Высокая ключевая ставка нужна для борьбы с инфляцией. А такой проблемы сейчас нет. Росстат второй месяц подряд отмечает дефляцию, то есть падение цен. И это еще август и сентябрь не наступили, когда сезонный фактор проявляется со всей силой.

ЦЕЛЬ - РАЗОГНАТЬ СПРОС В ЭКОНОМИКЕ

Еще один фактор, видимо, повлиявший на решение ЦБ, - замедление потребительского спроса и спроса на кредиты для развития бизнеса. Если люди ничего не покупают, а бизнесмены не начинают новых проектов, рассчитывать на рост в такой экономике не приходится. Значит, его нужно стимулировать.

Вот последняя статистика. Объем новых кредитов, предоставленных юрлицам и ИП в мае 2022 года - на 36% ниже, чем в мае прошлого года. Спрос на товары и услуги в реальном выражении тоже снизился. По данным СберИндекса, потребительская активность россиян за год выросла всего на 10,6%. А цены за тот же период выросли на 15 с лишним процентов. Налицо падение спроса на 5%.

Другими словами, и бизнес, и население надо стимулировать. В том числе более низкой ставкой. И это, видимо, стало одним из дополнительных стимулов для более сильного снижения.

МЫ ПОНИЖАЕМ – ОНИ ПОВЫШАЮТ

Примечательно, что российский Центробанк идет вразрез с мировой практикой. Западные «коллеги», наоборот, после долгих лет наконец занялись их повышением. Это и понятно. Нулевые ставки в США и Европе держались с десяток лет. И привели к огромным дисбалансам в тамошних экономиках.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Во-первых, дешевые кредиты привели к появлению сотен компаний-зомби. То есть, тех, которые много лет живут в долг и до сих пор не получают прибыли. Во-вторых, нулевые ставки привели к надуванию пузыря на рынке недвижимости. Оформить ипотеку на крупную сумму было проще простого. Это увеличило спрос на жилье. В итоге оно стало резко дорожать.

Теперь эти пузыри начинают сдуваться. Тому же Федрезерву США приходится повышать ставку, чтобы сбить рекордную инфляцию. Это тоже одно из последствий необдуманной денежно-кредитной политики. Но действуют и американцы, и европейцы пока нерешительно. Реальная ставка в разы ниже инфляции

Как повлияет понижение ключевой ставки на российскую экономику?

Положительно. Рисков разгона инфляции сейчас действительно нет, а более дешевые кредиты – это всегда благо. Правда, разочарованы будут вкладчики. Те, которые привыкли к двузначным числам доходности. Их, скорее всего, в ближайшие годы больше не будет. Нужно искать другие возможности для приумножения средств.