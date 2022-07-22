Карта боевых действий на Украине на 22 июля 2022 года: продолжается нанесение точечных ударов по военным объектам ВСУ

В Донбассе группировки ВСУ испытывают нарастающее давление со стороны союзных силы на Славянско-Краматорском направлении. Фото: Александр КОЦ

149- й день спецоперации

В Донбассе группировки ВСУ испытывают нарастающее давление со стороны союзных силы на Славянско-Краматорском направлении. При этом продолжается нанесение точечных ударов по военным объектам по всей ширине фронта и по пунктам сосредоточения войск и вооружений на украинской территории.

В Сумской и Черниговской областях выявлены и подверглись удару позиции ВСУ и нацбатов, готовившиеся к переброске в Донбасс.

На северо-востоке Харьковской области обработаны позиции украинских подразделений, пытавшихся поразить населенные пункты в Белгородской области.

Российские ПВО за минувшие сутки приземлили дюжину беспилотников врага над девятью поселками Харьковской области и двумя населенными пунктами ДНР.

Северск — бои в городе, зачистка

Соледар — бои за город

Бахмут — бои за город

Рогань (Харьковская область) — уничтожен ПУ 92-й мехбригады

Серебрянка (ДНР)— уничтожен КНП 72-й мехбригады ВСУ

Зайцево (ДНР) — уничтожен склад РАВ

Черевковка (ДНР) — уничтожен ЗРК Бук-М1

Новолуганское — огневое поражение позиций ВСУ

Николаев — уничтожен склад 59-й бригады ВСУ

Харьков — удар по базе ВСУ

С начала спецоперации сбито 260 самолетов и 144 вертолета ВСУ, уничтожены 1589 беспилотника и 357 ЗРК противника, сожжены 4141 танк и другие бронемашины националистов, выведены из строя 762 РСЗО и 3176 арторудий и минометов.

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