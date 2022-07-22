Кто если не Трамп: воюющего с Диснейлендом губернатора Флориды называют следующим президентом США

Губернатор-республиканец Рон Десантис Фото: REUTERS

Каждый раз в канун очередных президентских выборов в США многие американцы угрожают друг другу – если победит тот, а не иной кандидат, я точно перееду в другую страну.

Массовых переселений, стоит признать, не было. Кроме самых последних выборов: после того, как в Белый дом заехал Байден, тысячи жителей Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сиэтла стали перебираться на постоянное место жительства во Флориду.

Тамошний губернатор-республиканец Рон Десантис держит штат в ежовых рукавицах: полицейских уважает, нелегальных иммигрантов не привечает, сексуальный ликбез для детсадовцев и дошколят запретил, гайки коронавирусных ограничений не закручивает.

ИЗ ГУБЕРНАТОРОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Ставший весьма популярным в масштабах всей Америки Десантис автоматически превратился в одного из фаворитов Республиканской партии, штаб которой пока так и не решил – кого выдвигать в качестве основного кандидата на президентские выборы 2024 года.

Трамп не теряет надежд на триумфальное возвращение в Белый дом и уже официально заявил о своем желании быть номинированным в качестве основного кандидата от республиканцев. Десантис пока таких заявлений не делал. Но, согласно опросам, именно он является одним из самых любимых простым избирателем республиканцем-кандидатом на самый высокий пост в стране.

Его рейтинг уже давно сравнялся с рейтингом Трампа: чуть более половины потенциальных избирателей положительно относятся к обоим политикам, а вот негативно против Десантиса настроено всего лишь 33%, в то время как против Трампа – 45%. Победа совсем не молодого Трампа может повторить в США сценарий правления вечно путающегося в словах и забывающего все на свете Байдена, от чего все уже успели устать.

Рост популярности губернатора Флориды приводит в уныние нынешнюю, демократическую администрацию Белого дома, ведь сравнительно молодой, доказавший свою состоятельность делом республиканец может с легкостью победить в 2024 году Джозефа Байдена. Если, конечно, последний до этих выборов доживет.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ И РАДИКАЛЬНЫЙ

Десантису 43 года. Он закончил престижные Йель и Гарвард, носил погоны офицера ВМС, служил в Ираке. До того как стать губернатором Флориды, пять лет был членом Палаты представителей Конгресса США.

Общенациональная популярность пришла к Десантису в начале пандемии COVID-19: когда практически во всем мире власти ужесточали разного рода меры, губернатор Флориды сопротивлялся введению ограничений. В Солнечном штате не требовали обязательного ношения масок и вакцинации. Более того, там стали налагать штрафы на предприятия, требовавшие от работников обязательной прививки. Такая свобода вкупе с прекрасной погодой круглый год и спровоцировала массовый переезд во Флориду тысяч американцев.

Затем Десантис пошел вразрез с новыми, захлестнувшими Америку веяниями и запретил преподавание основ сексуальной ориентации и гендерной идентичности в детских садах и младших классах школ. Что почему-то не устроило глав ряда крупнейших корпораций. Глава Disney Боб Чапек пообещал, что будет бороться за отмену этого решения. На что Десантис отреагировал в рамках имеющихся у него полномочий, лишив корпорацию налоговых льгот. Напомним, именно во Флориде располагается самый большой и популярный в мире «Диснейленд».

КОНСЕРВАТОР И РУСОФОБ

Десантис неидеален. Многим не нравится его позиция по контролю над оружием. Губернатор считает, что «ограничения на огнестрельное оружие очень редко затрагивают преступников, зато касаются почти всех законопослушных граждан», Также он, как и почти все влиятельные республиканцы, против абортов.

Все еще декларируя вечную преданность Трампу, Десантис всегда заявлял, что инкриминируемое России вмешательство в выборы 2016 года было придуманным. Он даже требовал прекратить финансирование расследования на эту тему. А после того, как оно бесславно завершилось, предлагал провести уголовное расследование в отношении всех тех должностных лиц, которые его инициировали.

Сейчас Десантис заявляет, что Байден на фоне начавшейся спецоперации на Украине «к России относится слишком мягко», и требует санкций в отношении нефтяного сектора российской экономики.

ВОЗМОЖНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Американский политолог и журналист Конор Фридерсдорф дает Десантису такую оценку: «Он радует и разочаровывает меня в пределах нормальных параметров. И пока что не напугал, как это уже сделал Трамп, своей некомпетентностью, моральным вырождением или авторитаризмом».

Коллега Фридерсдорфа, Джо Скарборо перспективы Десантиса оценивает еще более образно: «С его возвышением наша политика перескочит с героина на метадон. И какой бы мрачной не была аналогия, это значительный шаг к выздоровлению».