Рвет все связи? Иван Ургант отказался от заработков в России

В агентство элитной недвижимости, где раньше числился клиентом наряду с другими знаменитостями, Иван Ургант пришел в 2016 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Пропавший с радаров Иван Ургант, который последние месяцы не мелькает на ТВ и практически не появляется на публике, вдруг дал о себе знать. Правда, не обывателям, а налоговой службе. Как выяснил сайт kp.ru, 21 июля шоумен вышел из состава учредителей агентства элитной недвижимости Evans, где был совладельцем почти шесть лет. Теперь никаких бизнес-проектов в России у Урганта не осталось, хотя когда-то он даже участвовал в гастрономическом эксперименте, руководя рестораном "The Сад" вместе с другом и коллегой Александром Цекало.

В агентство элитной недвижимости, где раньше числился клиентом наряду с другими знаменитостями, Иван Ургант пришел в 2016 году. Тогда телеведущий был полон планов.

- В команде агентства работают специалисты, чьему мнению я доверяю и в чьем профессионализме неоднократно убеждался, так как уже был их клиентом, - рассказывал Иван в интервью важным бизнес-изданиям. - Это сильная компания с отличной репутацией и историей, более чем в 25 лет. Я уверен, что в этой дружеской атмосфере мы сможем развить бизнес и сделать агентство еще лучше.

По данным СМИ, агентство Evans, основанное в 1991 году, является одним из крупнейших в России по объему сделок на рынке элитной жилой недвижимости. Компания эта международная: кроме Москвы и Санкт-Петербурга, есть еще офисы в Лондоне и Нью-Йорке, а ценник на "лоты" доходит до десятков миллионов долларов. Кроме того, фирма оказывает помощь в иммиграции в Великобританию, страны Карибского бассейна, Кипр, Грецию, Испанию, Португалию и другие страны. Официальная годовая выручка агентства, по данным kp.ru, с 2016 года варьировалась от 2,4 до 27 млн рублей. Например, в прошлом году компания Evans заработала 22 млн рублей.

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