Главный невролог Минздрава назвал самое распространенное заболевание мозга у россиян

Каждый год в нашей стране регистрируют более 400 тысяч случаев инсульта Фото: Shutterstock

БОЛЕЗНЬ, КОТОРАЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕВРАЩАЕТ В ИНВАЛИДОВ

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), или инсульт, занимает первое место среди неврологических заболеваний, которыми страдают жители России. Об этом рассказал главный внештатный специалист-невролог Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор Николай Шамалов на пресс-конференции «Последствия ковида и стресс: как сохранить работоспособность мозга?».

Каждый год в нашей стране регистрируют более 400 тысяч случаев инсульта. ОНМК — лидер среди болезней, превращающих людей в инвалидов, отметил врач.

Также в России, как и во многих странах мира, распространены хронические нарушения мозгового кровообращения. Из-за них головной мозг не получает необходимое количество кислорода и питательных веществ. Если не лечить такие заболевания, то со временем, с одной стороны, падают умственные способности, а с другой — растет риск инсульта.

Кроме того, выявляется все больше случаев болезни Паркинсона у людей старшего поколения. А у молодежи все чаще диагностируют эпилепсию и рассеянный склероз, рассказал Шамалов.

Три признака, при которых нужно немедленно вызывать Скорую

Главный невролог Минздрава напомнил три самых частых признака инсульта — при любом из них нужно немедленно вызывать Скорую. Чем быстрее начнется лечение, темы выше шансы сохранить жизнь и избежать инвалидности.

1. Нарушение речи: ощущение каши во рту.

2. Перекос лица.

3. Односторонняя слабость в руке (правой или левой).

- Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! До приезда Скорой нельзя ничего давать пациенту — ни есть, ни пить. Не принимать никаких лекарств! Уложите человека и ждите приезда врачей, - дал рекомендации профессор Шамалов.

КАК КОРОНАВИРУС БЬЕТ ПО НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

У тех, кто перенес COVID-19, чаще развиваются ковид-ассоциированные инсульты. По последним данным такое осложнение настигает 1,5-2% переболевших, рассказал Николай Шамалов.

Еще одно последствие удара коронавируса по нервной системе — воспалительные процессы. У 2-3% пациентов могут развиться воспаление вещества мозга (энцефалит), мозговых оболочек (менингоэнцефалит), поражения спинного мозга на разных уровнях (миелит).

В целом от 30 до 60% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, мучаются от постковида с неврологическими проявлениями, сообщил Шамалов. Чаще всего это головная боль, головокружения, нарушение когнитивных функций: проблемы с памятью, концентрацией внимания и т.д. Это данные из зарубежных научных источников, в России масштабные исследования такого рода пока не проводились, отметил главный невролог Минздрава.

Сколько придется страдать

Заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ирина Милюхина уточнила сроки, в течение которых по наблюдениям сохраняются постковидные проблемы:

- от 30 до 60% переболевших жалуются на слабость, усталость, нарушения памяти, сна и другие подобные симптомы в течение 3-4 месяцев;

- у каждого четвертого пациента постковид длится до 9 месяцев;

- каждый десятый страдает 10-12 месяцев и более.