Фильм российского режиссера о ненастоящем Супермене вошел в программу престижного американского кинофестиваля

В фильме "Дуэль" сыграл самого себя актер Франко Неро, суперзвезда 60-х и 70-х Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фестиваль LA Shorts проводится в Лос-Анджелесе много лет и считается одним из главных кинофестивалей короткометражного кино в мире. Фильмы, ставшие его участниками и лауреатами, потом регулярно номинируются на «Оскар», а у их авторов начинается карьера в Голливуде. В программу очередного фестиваля вошла картина российского режиссера Влада Козлова «Дуэль»; в ней сыграл самого себя актер Франко Неро, суперзвезда 60-х и 70-х (заодно он стал одним из продюсеров фильма).

А герой картины, Кристофер Деннис, уже четверть века изображает на Голливудском бульваре Супермена. Гуляет в его костюме, а живет на деньги, которые ему дают туристы. Их вечно не хватает, и стареющий Супермен прозябает почти в нищете. Однажды накануне вручения «Оскаров» он знакомится с Франко Неро, и у этой встречи будут серьезные последствия.

Деннис — совершенно реальный человек, изображавший Супермена на протяжении 25 лет. (Он был очень похож на Кристофера Рива, самого знаменитого исполнителя этой роли). Судьба его была трагичной: он вырос в сиротском приюте, мечтал о славе в Голливуде, но все, что досталось на его долю — изображать на улицах двойника супергероя.

Влад Козлов познакомился и подружился с ним много лет назад, много снимал его на камеру, стал свидетелем разных событий в его жизни: как он потерял свой костюм Супермена, стал бездомным, попал в тюрьму, женился в Вегасе, встретился со своим отцом после 30 летней разлуки... В 2019 году Деннис умер, а Влад Козлов организовал его похороны, исполнив его последнюю волю: в гробу Кристофер лежал в костюме Супермена.

Трагичная и в чем-то нелепая история стала основой для художественно-документального фильма «Американский супермен», который должен выйти летом 2023 года. «Дуэль» - часть этого проекта.

Сам Козлов рассказывает: «Изначально я был знаком с Крисом только заочно. Когда только приехал в Голливуд, и снимал свою первую короткометражную работу о Рудольфo Валентино на Голливудском кладбище, вдруг вдали я увидел Супермена, идущего между могил. Это был Крис, который просто пришел прогуляться на кладбище, как в парк. Спустя семь лет я нашёл Криса на Голливудском бульваре и предложил снимать его. Его судьба была мне очень близка. Мой отец тоже вырос в интернате, и мне было интересно заглянуть в душу Криса, который на людях был Суперменом и приносил людям радость, а снимая костюм, превращался в мальчишку, который до сих пор ждет, когда же его кто-то усыновит».