Геннадий Онищенко: Европа может завшиветь, пусть быстро покупают газ!

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, здравствуйте!

- Привет тебе!

- Это помощник академика Онищенко. Вот у нас дома отключили горячую воду. И я начинаю понимать беспокойство тех же немцев, у которых такое может затянуться на многие месяцы.

- Да, уж… Правильно мыслишь.

- И вот я к вам - как к врачу-эпидемиологу, известному в Европе, потому что вы во многих симпозиумах там участвовали. Вот сейчас мы иронизируем, когда там какие-то европейские мудрецы уже публикуют инструкции, что пах надо мыть всего две минуты, потом там советы – только промежности намыливать можно… Скажите, как вы как врач-эпидемиолог к этим странностям европейским относитесь?

- Ну, я не знаю, в курсе ли ты, почему женщины в Европе начали носить шелковое белье?

- Ну, я это… у женщин надо узнать..

- Потому что с шелкового полотна сползали вши, они не могли полезть по нему дальше.

Вот это была первая причина в Европе, что женщины начали носить платья, другие предметы туалета именно шелковые.

- Но наши-то женщины, насколько мне известно, тоже носят шелковое белье.

- Так вот, наши стали такое белье надевать совсем недавно. А у них это - с ХIХ века пошло!

А сегодня Европа сама себя возвращает вот к тому периоду.

- Шелковое женское белье против вшей?

- Да! И, может, из этого будет какая-то польза? Еще теперь наверняка из чего-то другого начнут шить…

Потому что Европа потеряла, как говорится, берега. Жила на нашем газе, на нашей нефти… И вот - попала под бульдозеры своих собственных санкций.

Кроме того, европейцам же еще и пешком надо будет ходить, потому что бензина-то не будет, его и сейчас уже нет. А если есть, то за огромные деньги.

- Чего не будет?

- Бензина.

- Ага.

- Поэтому, конечно же, я предлагаю, прежде всего, немцам, которые наиболее страдают, они же такие, щепетильный народ всегда был…

(Французы как-то поспокойнее к этому относятся, хотя у них есть другая возможность, они свою атомную промышленность сейчас снова возвращают - ее хотели остановить, потушить эти реакторы и так далее. А теперь вот - придётся)

А немцы - они полностью зависели от нас.

Так вот, пусть они, прежде всего, сначала помоют те места, которые им рекомендовано, это правильно. Потому что, речь идёт о наиболее уязвимых участках, с точки зрения возникновения каких-то осложнений - из-за несоблюдения режима гигиены тела.

И пусть вспомнят при этом своих руководителей, например, Шольца и эту воинствующую акушерку Урсулу фон дер Ляйен, которая там не только в Германии, но и над всей Европой доминирует, она ведь…

- А что, хорошая профессия – акушерка.

- Да, но она воинствующая акушерка. Это совсем другое. Она кричит, вот мы сейчас собрались со своим интеллектуальным потенциалом, мы сейчас седьмой пакет санкций напустим на Россию - и все.

Пусть она подумает о другом. Как немок - ее соотечественниц, прежде всего, вернуть хотя бы в более-менее привычный режим. И - как следует их помыть!

- Извините, перебью, пока мы далеко не ушли от темы. Правильно ли я понял, что академика Онищенко беспокоит особенно остро то, что Европа может завшиветь?

- Ну, не только завшиветь, она начнет, кроме того, что сейчас люди умирают у них так от избытка температур да от тепловых ударов, - зимой будут просто замерзать и умирать от холода. Как в 41-м под Москвой «ихние» деды и прадеды просто замерзали, вот пусть они у них, кто еще остался жив, узнают, как это – переносить холод. Да, это довольно сложно. И - опасно.

А поскольку сейчас идет сезон гриппа, дискомфортная температура способствует тому, что будет больше и интенсивнее распространяться грипп, и Европа может превратиться в очаг размножения новой гриппозной инфекции - в результате дискомфорта, который испытывает подавляющее… Будет испытывать подавляющее большинство населения вот этих 27 европейских стран, а там не много, ни мало живет больше 300 миллионов человек.

- Ой, господи…

- Об этом тоже надо думать!

А отсутствие воды, несоблюдение гигиены – это еще и кишечные инфекции могут встать.

- Как это - встать?

- Ну, во весь свой полный рост! Вот как!

- Ага.. Скажите, а вот гниды могут завестись тоже, да ведь вот? Вместе со вшами.

- Гнида – это один из эпизодов в жизни вши. У нас три вида вшей. Головные, платяные, лобковые.

- Не у нас! У нас нету! У нас нету, Геннадий Григорьевич!

- Нет, у нас, в нашем окружении.

- В теории.

- У нас… Почему в теории? Они есть.

- Ну, что-то давно…

- Они живут. Другое дело, что мы их поставили на место, у нас сейчас нет ни сыпного, ни возвратного тифа, который был. Я начинал работать, сыпной тиф еще гулял. И это очень тяжелое заболевание, которое передавалось через вшу.

Европа со своими беженцами, которые приехали к ним из Африки, и вот с тех стран, где европейцы с американцами тоже устанавливали демократию, вы помните, поэтому они вынуждены были бежать от не, от демократии, в Германию. И не только в Германию. Они вот, как раз вот тот очаг запалы.

А низкие температуры, которые Европу ждут зимой, дискомфорт, отсутствие соблюдения правил гигиены?

- Вы сказали уже про эпидемию гриппа…

- Это еще и туберкулез! Который никуда не делся. Так что весь букет инфекций – тиф, туберкулез, кишечные инфекции, завшивленность – это все у нас еще впереди.

- Не у нас, а у них!

- Вас еще все ожидает. Мы только начинаем этот путь – путь воспоминаний в реальности того, что было совсем недавно. Понятно?

- Скажите, да, не у нас! А у них. Скажите, а, может, им дуста… Ну, не хотят газ, может, дуст послать им? Я имею в виду…

- Товарищ Гамов, давай лизол пошлем.

- Чего?

- Лизол – знаешь, есть такой. Он тягучий, как примерно вот солидол, знаешь, в бочках всегда был. Им обрабатывали надворные туалеты, уборные, которые организовывались для массовых беженцев, вот. Ну, попробуем.

- Скажите, а вот эти вши, гниды, они через границу не могут к нам переползти? У меня опасение такое.

- Вот если товарищ Гамов поедет к немцам или будет там совать везде свой нос, трогать языком…

- Бр-р-р!

- …проливать горючие слезы и брать интервью, то ты точно привезёшь.

- Понял. Не, не поеду! Спасибо огромное, genosse (товарищ, - нем.) академик. Я к немцам хотел бы обратиться: guten morgen (доброе утро), bitte (пожалуйста) покупайте наш газ! Иначе вас вши закусают. Правильно я сказал?

- Не только вши, товарищ Гамов.

- Но и гниды!

- Давайте…