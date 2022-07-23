Как попасть в модные телешоу: на ТВ любой может стать экстрасенсом, сделать бесплатно операцию или съездить заграницу

Богатая невеста Анастасия Ивлеева ждет анкеты от женихов. Фото: СОЦСЕТИ

Скоро на разных телеканалах начнутся съемки новых сезонов телешоу или совсем новых телепроектов. Открылись кастинги в самые разные проекты. Отобрали самые интересные и рассказываем кто и как может попасть на ТВ. Часто это возможность заявить о себе и интересно провести время или бесплатно изменить внешность, решить медицинскую проблему или совершить путешествие.

Покажи свои таланты и на других посмотри

Маленькие детки с большими данными

В этом конкурсе для канала «Россия» участвуют дети до 16 лет. В жюри именитые люди – народные артисты Сергей Безруков, Денис Мацуев и другие. Ярко заявившие о себе участники после телепередачи появляются и в концертах канала, и с самим Мацуевым порой выступают. В общем выпускники «Синей птицы» становятся медийными людьми, участвуют в престижных конкурсах классической музыки и других соревнованиях – за судьбой самых талантливых следят. Подать заявку на участие можно прямо сейчас тем детям, кто поет, танцуете играет на музыкальных инструментах, занимается акробатикой, гимнастикой, цирковым искусством или выразительно читаете стихи и прозу. Анкета не сложная, самое ответственное загрузить видео двух своих номеров.

Как попасть: заполнить анкету на платформе «Смотрим»

Слава за талант

В этом шоу никто не будет развивать ваши таланты, но засветиться на ТВ дадут. Хороший шанс для тех, кто планирует стать артистом или стендапером – обратить на себя внимания, поупражняться в выступлении перед камерами, получить в портфолио хороший номер. Шоу на СТС называется «Игра в талант» - берут самые разные номера. Будет звездное жюри, которое станет разгадывать ваши таланты. В анкете необходима видеовизитка – в общем, как репетиция для поступления в театральный вуз.

Как попасть: заполнить анкету на сайте канала

Найди свою любовь или выйди замуж

Реновация «Дома-2»

Телепроект «Дом-2» на ТНТ закрыли – он переехал на канал «Ю», где все продолжается в прежнем репертуаре. Но на ТНТ запускают новое шоу о любви, где обещают: «сумасшедшие приключения и шанс встретить свою настоящую любовь». Возраст холостых участников ограничен: от 18 до 35 лет. Всех, кто хочет играть в любовь под телекамерами и готов отправиться в путешествия приглашают на кастинг. Предполагается, что проект назовут «Идеальные незнакомцы», снимать будут в Кейптауне, участников 11 человек, а показывать станут как и «Дом-2» в ежедневном формате.

Стоит отметить, что на сайте ТНТ в разделе кастинг указаны номера телефонов, с которых приходят приглашения на просмотры. Недавно мошенники за деньги набирали участниц в липовый проект «Холостяк», поэтому стоит быть внимательными – за участие денег не берут.

Как попасть:

«Идеальные незнакомцы» - анкета на сайте канала.

«Дом-2» - анкета на сайте канала.

Парень для миллионерши Ивлеевой

Блогер и телеведущая канала «Пятница!» Анастасия Ивлеева развелась с мужем рэпером Элджеем, однако до сих пор с ним дружит и ходит по ресторанам. Но печати в паспорте нет, а значит образ холостячки можно эксплуатировать. Помните, как после развода искали на ТНТ жениха Ольге Бузовой в шоу «Замуж за Бузовой»? Так вот теперь пристраивают еще одну миллионершу: идет кастинг на «Пятнице» в «Сердце Ивлеевой». В реалити-шоу Настя из 50 ребят разных профессий и возрастов будет выбирать «мужчину своей мечты». Возраст неограничен. 31-летняя Ивлеева умоляет: «Никаких альфонсов, хайпушников, кенов, перекачанных качков-баклажанов, рисующихся нытиков, мамкиных рэперов, выхолощенных нарциссов и душнил». Сложно представить, что мужчина с серьезными намерениями без желания пропиарит свой бизнес или себя, пойдет на ТВ покорять очень богатую и известную Ивлееву. Но поживем – увидим. Анкета – проще простого: там, кстати, есть обязательная графа о ссылке на соцсети потенциальных участников – видимо отбирать будут активных и коммуникабельных; просят и видео, и размер зарплаты, и эссе на тему «почему Настя»… Верится с трудом, что найдется кандидат, который зарабатывает больше 31-летней Ивлеевой. В последнем рейтинге Forbes богатых и знаменитых Насте приписывали доход $2,7 млн. Охотников за такой невестой найдется немало. Из тысяч мужчин, подавших анкеты отберут для шоу 50 человек, которые полетят с Ивлеевой на съемки.

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала

Как бесплатно изменить внешность

Новое тело и здоровье в подарок

В медицинском шоу «Я стесняюсь своего тела» придется быть откровенными – рассказать о проблемах со здоровьем. Врачи помогут решить проблему, но придется показывать все этапы лечения и преображения. Решают самые разные проблемы: от акне по всему телу до генетических мутаций. Врачи — это настоящие герои нашего времени, а тема медицины стала №1 за последний год. Зрители уже видели, как доктора помогали людям со слоновостью ног, обвисшей кожей, горбом-липомой и последствиями травм после встречи с медведем. В пандемию врачи проекта работали в «красной зоне». Но съемки уже возобновлены.

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала

Перезагрузка внешности и гардероба

Женщины с самыми разными проблемами могут попасть в шоу «Перезагрузка» на ТНТ, где им и новые зубы вставят, и пластику могут сделать, и гардеробчик обновят вместе с новой прической. А психоаналитик проработает душевные травмы. Редактора часто отбирают драматические истории: с участием матерей одиночек, жертв насилия, многодетных, обманутых мужьями, получивших травмы и так далее.

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала

Коучи добрались до ТВ

На ТВ-3 идет кастинг в проект, где обещают преображать не только внешность, но и провоцировать на внутренние перемены. Для этого привлекли «звездного коуча по личностному росту» Ану Мавричеву – раньше подобные эксперты были популярны в соцсетях, а теперь добрались и до ТВ. В общем: коучи поменяют судьбу, а стилисты все остальное. Шоу называется соответствующе: «Новый день».

Как попасть: заполнить анкету на сайте

Волшебники и колдуны опять в работе

Идет кастинг в 23-ю «Битву экстрасенсов». В этом году набирают не только волшебников, но и тех, кто хочет устроить им испытание. Фото: СОЦСЕТИ

Экстрасенсы вернулись

Не заканчиваются истории про то, как экстрасенсы, маги и прочие волшебники за большие деньги привораживают любимых, снимают обеты безбрачия, лечат и предсказывают будущее за огромные деньги. Пока люди несут деньги мошенникам, которые прикрываются названиями известных телепроектов – на ТВ идет кастинг в 23-ю по счету «Битву экстрасенсов» на ТНТ. Это самое известное и раскрученное шоу с экстрасенсами на ТВ. Теперь идет сразу два кастинга – ищут участников чародеев и тех, кто хочет устраивать испытание колдунам. Так что – если хотите проверить, как снимают магические шоу – поспешите на сайт канала. Примечательно, что ищут чародеев крепких духом: завлекаловка в этом году такая «если ты считаешь себя сильным экстрасенсом, тебе не безразлично чужое горе и ты не боишься скептических насмешек - тебе прямая дорога на кастинг «Битвы». Как рассказали, опытные телеэкстрасенсы подавать заявку тем, кто хочет попасть в телевизор надо сейчас – у тех, кто попал в «последний вагон» кастинга больше шансов. Съемки начнутся в сентябре.

Как попасть: заполнить анкету и ждать звонка редактора

Путешествуем вместе с телеком

Едем нахаляву

Популярный блогер Елена Блиновская прославилась тем, что продала свои психологические «марафоны желаний» миллионам женщин. Онлайн курсы по изменению собственной жизни у Блиновской проходят даже звезды – а казалось бы могут себе позволить консультации лучших психологов страны и мира. В общем популярность Блиновской достигла таких высот, что теперь она и на ТВ – на ТВ-3. Передачу назвали «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской. Чтобы попасть в шоу надо заинтересовать продюсеров своей проблемой: хотят цепляющую историю, аргументы почему хочешь избавиться от фобий, страхов, одиночества. За это отправят в путешествие, «которое изменит твою жизнь». По возвращении стилисты, визажисты и парикмахеры поработают над внешностью, Блиновская будет «промывать мозги» на протяжении всего преображения. В общем, крутая трансформация для тех, кто хочет поменять жизнь.

Как попасть: придумать интереснейшую историю для кастинга

Вот такие обещания тем, кто попадет в тревел-шоу исполнения желаний Елены Блиновской на ТВ-3. Фото: СОЦСЕТИ

Провести тревел-шоу

Нужно снять классное видео о своем городе – необычных локациях в нем или находящихся неподалеку: озерах, парках, поселках, заповедниках и других природных местах. Ролик должен быть интересным всем – есть примеры на сайте телеканала «Пчтница!». Тревел-шоу называется «Такие места» и лучшие ролики с вашим участием попадут в эфир. А авторы примут участие в розыгрыше сертификатов на путешествие по России.

Как попасть: снять ролик и загрузить на сайт «Пятницы»