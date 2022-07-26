Roto оберегает самое дорогое: защита детей глазами экспертов

Только за один день, 15 июня 2022 года, погибли два ребенка – в Москве и в Иркутске. В обоих случаях дети были дома не одни, но присутствие родителей не смогло уберечь от беды. В Москве мама пыталась удержать ребенка, но выпала из окна вместе с ним.

Тема детской безопасности при установке светопрозрачных конструкций неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В том числе обязательный монтаж средств детской защиты на окна зафиксирован в ГОСТ. В ряде случаев компания-производитель или компания-продавец не может «заставить» покупателя поставить фурнитуру для безопасности ребенка, если он принципиально не захочет этого делать. Но почему родители отказываются от них – остается загадкой. Ведь выбор устройств детской безопасности для окон огромен!

Устройства детской безопасности для окон

Компания Roto предлагает несколько типов устройств, предотвращающих бесконтрольное открывание створки детьми. В ассортименте механизмы, которые успешно используются в квартирах, больницах, отелях, школах и детских садах в нашей стране и по всему миру.

Детская безопасность с Roto TiltFirst – современно, удобно, надежно

Фурнитура Roto TiltFirst в синергии с ручкой с ключем ломает стереотипы обеспечения детской безопасности и принцип открывания на проветривание в целом.

Открыть створку на проветривание и закрыть ее могут все, а распахнуть – только хранители ключа.

Принцип работы фурнитуры Roto TiltFirst, ручка с ключом/

Фурнитура Roto TiltFirst работает по непривычному (но, по мнению специалистов – более логичному) алгоритму:

• Откидывание на проветривание происходит при повороте ручки в горизонталь, на угол 90° из закрытого положения. Далее ручка не поворачивается – ее движение заблокировано ключем.

• Чтобы распахнуть створку необходимо вернуть створку в проем, провернуть ключ и перевести ручку вертикально вверх.

Измененный порядок открывания непонятен маленькому ребенку. Можно обеспечить проветривание и приток свежего воздуха без риска для ребенка.Однако, когда малыш подрастет, он уже сможет открывать окно в нужном ему положении.

Преимущества инновационной фурнитуры Roto TiltFirst

• Ключ нужен редко. Проветривать помещение и закрывать створку можно без ключа весь год, а открывать нараспашку только для мытья.

• Дети не могут без ключа открыть створку, но доступ в помещение свежего воздуха всегда будет возможен.

• Дополнительный бонус: такая фурнитура обладает большим практически в два раза запасом прочности, чем стандартный поворотно-откидной механизм. Створкой пользуются для проветривания в разы чаще, чем открывают полностью. В Roto TiltFirst откидывание происходит при половине цикла работы фурнитуры и детали механизма изнашиваются гораздо меньше.

• Механизм спрятан между рамой и створкой и невидим. Внешне окна с Roto TiltFirst не отличаются от обычных поворотно-откидных окон. Никаких дополнительных не слишком эстетичных устройств вроде детского замка нет.

• У Roto TiltFirst более эргономичное управление – для откидывания створки не нужно поворачивая ручку выворачивать руку.

Проще и удобней устанавливать фурнитуру Roto TiltFirst в заводских условиях. Поменять обычный поворотно-откидной механизм на TiltFirst на установленном окне совсем несложно, потребуется замена всего лишь двух элементов, тем не менее, эту процедуру должны выполнить квалифицированные люди, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Недостатком детской фурнитуры Roto TiltFirst считают более высокую стоимость окна по сравнению с обычным, но разве дополнительный разовый расход в несколько процентов от стоимости может быть сравним с ценностью жизни ребенка?

Просто ручка с ключом

Модификация с ключом доступна для всех моделей ручек – Roto Line, Roto Swing, Roto Samba.

Ручки Roto с ключом – слева направо – Samba, Line, Swing.

Ручка с ключом блокирует створку в положениях «закрыто» и «откинуто на проветривание». Установить ручку Roto с ключом взамен обычной не сложно, с этим легко справится практически любой взрослый. Ручка с ключом гармонично смотрится на створке.

К неудобствам использования ручки с ключом относится необходимость использовать ключ для того, чтобы открыть и закрыть окно. Ключ приходится держать в доступе, и ребенок может его найти. В школе и больнице ручку с ключом использовать хлопотно – каждый раз, чтобы открыть окно придется обращаться к ответственному за ключ человеку.

Детский замок

Детские накладные замки самые популярные средства безопасности. Откинуть створку на проветривание можно в заблокированном состоянии без ключа, а открыть нараспашку только в случае необходимости, например, для мытья. Для установки замка не нужно вызывать мастера, можно сделать это самостоятельно.

Детский накладной замок Roto.

Минусы замка: портится внешний вид окна, остаются отверстия от креплений, белый механизм не подходит к цветным окнам. В общественных зданиях замки могут снять.

Перечисленные устройства надежно защищают детей. Все они имеют свои особенности в использовании. Компания Roto выбирает наиболее функциональный и современный вариант детской безопасности – специальную фурнитуру Roto TiltFirst в комплекте с ручкой с ключем.

НАША СПРАВКА

ООО «РОТО ФРАНК» является представительством транснациональной компании Roto Frank Holding AG в экономическом пространстве РФ, Республики Беларусь и Средней Азии.

Завод ООО «РОТО ФРАНК» в г. Ногинск — единственное предприятие полного цикла по производству оконной и дверной фурнитуры в России.

Продукция под брендом Roto представлена в 85 регионах России и дистрибутируется 7 региональными представительствами.