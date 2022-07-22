Камиллу Паркер-Боулз заподозрили в расистских шутках по поводу сына принца Гарри и Меган Маркл

Жена принца Чарльза Камилла Паркер Боулз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В благородном британском семействе очередной скандал. Действующие лица - Камилла Паркер Боулз и герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл. Автор книги «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами» Том Бауэр утверждает, что супруга принца Чарльза отпускала весьма расистские замечания в адрес Меган Маркл и еще не родившегося на тот момент малыша Арчи.

По словам писателя, этот инцидент произошел еще до свадьбы принца Гарри и американской актрисы. По словам Гарри, кто-то размышлял о том, как может выглядеть их с Меган будущий ребенок. По одной из версий, на это Камилла заметила: «Было бы забавно, если бы у вашего ребенка были рыжие афроволосы».

В ответ принц Гарри рассмеялся, а затем пересказал разговор и шутку мачехи Меган Маркл. Но актриса юмор не оценила и пришла в ярость. Будущей свекрови подобный комментарий она не простила.

В скандальном интервью телеведущей Опре Уинфри герцоги Сассекские рассказали, что были ошеломлены, когда один из членов королевской семьи поинтересовался, какого цвета будет кожа у малыша Арчи.

Кем был тот «расист», до сих пор неизвестно, но, как подчеркнул Гарри, подозревать Елизавету II или покойного принца Филиппа в этом точно не стоит. Шла ли речь тогда о герцогине Корнуолльской, также непонятно. Возможно, Меган Маркл смогла закрыть глаза на английский юмор свекрови в благодарность за то, что именно Камилла Паркер-Боулз взяла ее под свою опеку после свадьбы с Гарри.

- Камилла очень помогла Меган, когда она впервые присоединилась к нам. Она пригласила ее на обед и рассказала некоторые вещи, о которых ей следовало знать, - вспоминал принц Гарри.

Долгое время им удавалось сохранять хорошие отношения, но решение Меган и Гарри покинуть королевскую семью подорвало эту гармонию. Как пишет Daily Star со ссылкой на источник в Букингемском дворце, Камилла поклялась, что никогда не простит невестку за тот ущерб, который она принесла Чарльзу. Уход из семьи и многочисленные интервью сильно задели чувства наследного принца.