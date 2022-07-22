Рекордная жара превратила Европу и США в Долину смерти

На Европу обрушилась небывалая жара. Фото: REUTERS

Метеорологи считают, что волна жары, накрывшая Европу, уже стала самой мощной за последние два века. Температуры воздуха в Старом свете уже неделю держатся на уровне самого жаркого места на Земле – Долины смерти, расположенной в США.

Жители Лондона страдают от непривычной жары. Фото: REUTERS

Но если сухой и жаркий климат Долины смерти обусловлен ее расположением в пустынной местности глубоко ниже уровня моря, то рекордную жару в Европе и Америке ученые связывают с резкими изменениями погоды на нашей планете, возникающими из-за чрезмерной индустриализации нашей планеты.

В Бостоне люди отдыхают от жары в тени на газонах. Фото: REUTERS

Жара не покидает Францию. Лесные пожары уже уничтожили тысячи гектар леса, вынудив эвакуироваться десятки тысяч людей. Мировые СМИ публикуют фотографии спасателей, опускающих газовые баллоны в бассейны, предотвращая тем самым перегрев и взрыв пропана.

В Швейцарии из-за высокой температуры высохло целое озеро. Теперь на месте Лак-Бренет – сухой, растрескавшийся ил, на котором стоят десятки лодок.

Слонов в зоопарке Копенгагена обливают водой. Фото: REUTERS

Температура воздуха в Португалии доходила до +47 градусов. Синоптики сообщают, что стоит ожидать аналогичных рекордов еще, как минимум, неделю. До начала августа прохладней в этой стране не будет.

В Италии из-за аномального тепла в ряде провинций объявлено чрезвычайное положение. Засуха и лесные пожары, спровоцированные жарой, стали сильнейшими на Апеннинах за последние 70 лет.

В Риме люди стараются держаться поближе к фонтанам Фото: REUTERS

Власти Великобритании просят людей по возможности не покидать свои жилища. Температура воздуха в Уэльсе временами достигает +40 градусов. Высохшие из-за жары трава и кустарники почти круглосуточно полыхают в разных районах Лондона. На востоке британской столицы пожар перекинулся на жилые строения.

В Лондоне жарко даже продавцам мороженого. Фото: REUTERS

Количество смертей, связанных с последствиями высоких температур, в Испании - одно из самых высоких в мире. По последним данным от перегрева и тепловых ударов там скончалось более 700 человек. В их числе и один мадридский дворник, работавший в солнцепек. Горсовет испанской столицы потребовал изменения графиков уборки улиц. Теперь дворники и мусорщики будут начинать свою работу в 17:00.

Так сейчас выглядят пляжи Великобритании. Фото: REUTERS

Четвертый сезон подряд дождей нет в Восточной Африке. Сильнейшая засуха наблюдается в Кении. Люди в буквальном смысле слова борются за выживание, добывая воду всеми возможными способами.

Муниципалитеты ряда городов Канады продлевают специальные предупреждения о жаре. В Торонто такое останется в силе до начала следующей недели. Ожидается, что в ближайший уикэнд температура там поднимется до +40 градусов.

В Брюсселе жители спасаются от жары в фонтанах. Фото: REUTERS

В США печальный рекорд по количеству смертей от жары держат штаты Орегон и Вашингтон: там уже погибли более 600 человек. А во Флориде растет число детей, скончавшихся от тепловых ударов в закрытых автомобилях: всего в текущем году такая мучительная смерть унесла в Солнечном штате жизни 11 детей. В последние три десятилетия, по оценкам Бюро статистики США, именно жара, а не иные природные катаклизмы, уносит наибольшее количество людских жизней.