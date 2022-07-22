Опубликован перечень поручений президента России по итогам ПМЭФ-2022

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума – 2022.

Согласно одному из них, правительство должно до 25 июля обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не более 7%.

Также глава государства поручил Правительству Российской Федерации, Банку России и Верховному суду следующее:

- разработать меры по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми;

- подготовить и представить предложения по приросту портфеля ипотечных жилищных кредитов в 2022 году на уровне не ниже 2021 года;

- предоставить участникам промышленных кластеров льготные кредиты и обеспечить низкую налоговую нагрузку и снижение количества проверок в промышленной отрасли;

- внести в законодательство положения о декриминализации «отдельных деяний» предпринимателей, за свершение которых не предусмотрено лишение свободы;

- предоставить ВЭБ.РФ 120 млрд руб. из Фонда национального благосостояния;

- обеспечить в 2023-2024 годах рост объемов ассигнований, направляемых на строительство и ремонт сельских домов культуры, театров и музеев;

- подготовить отмену надзорных мероприятий, проводимых в отношении предприятий, деятельность которых не относится к высокой категории риска причинения вреда;

- разработать программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственными за их выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.