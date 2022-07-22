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Звезды22 июля 2022 17:30

Изменившийся Серебряков впервые показал младшего сына

Артист снялся в главной роли сериала «Наследие»
Алина ЧЕРНОВА
Алексей Серебряков с сыном Данилой.

Алексей Серебряков с сыном Данилой.

Режиссёр Алексей Голубев долгое время был известен, как постановщик номеров росийских звёзд для конкурса «Евровидение». В частности Алексей придумал номер для Полины Гагариной в 2015 году. Ну и конечно, все знали Голубева как одного из самых дорогих клипмейкеров. Дебютный клип Ольги Бузовой «Привыкаю» снимала команда Алексея.

По признанию поющей телеведущей, съемки видео обошлись ей в миллионы рублей. «Столько, сколько я потратила на съемки этого клипа (точную сумму называть не буду, но она исчисляется в миллионах), я еще никогда таких огромных трат в своей жизни не совершала, разве только маме квартиру купила, у меня своей нет. У меня нет продюсеров, спонсоров, я вкладываю в себя сама. Мне очень важна эта работа. Поэтому режиссер на площадке – Алексей Голубев, лучший в своем деле», - рассказывала Ольга.

Алексей Голубев с женой Марией.

Алексей Голубев с женой Марией.

И вот теперь Голубев решил попробовать свои силы в сериале.

Премьеру сериала Алексея Голубева «Наследие» о мире после экологической катастрофы посетили Алексей Серебряков, Ирина Безрукова, Анатолий Цой, Люся Чеботина и многие другие звёзды.

Актриса Екатерина Шпица, как всегда, была главной модницей премьеры.

Актриса Екатерина Шпица, как всегда, была главной модницей премьеры.

Подруга Киркорова диджей Екатерина Гусева оголила плечо, продемонстрировав пикантное тату.

Подруга Киркорова диджей Екатерина Гусева оголила плечо, продемонстрировав пикантное тату.

В онлайн-кинотеатре PREMIER первые две серии сериала «Наследие» появятся уже 28 июля.

Сериал «Наследие» рассказывает о группе людей, которые провели в криогенном сне почти 100 лет. Им предстоит восстановить человечество, которое оказалось на грани вымирания из-за экологической катастрофы.

В одной из главных ролей в фильме занят 58-летний Алексей Серебряков. Артиста с трудом узнали на красной дорожке: Серебряков отрастил усы и спрятал глаза под тёмными очками.

Актёр впервые вышел на дорожку со своим младшим сыном Данилой. Как известно, Данилу и старшего Степана Алексей усыновил, когда они были совсем маленькими.

Артист не часто бывает на светских раутах. Ранее он с семьей жил на две страны: в Канаде и приезжал на заработки в Россию. Но два года назад Серебряков окончательно вернулся в Россию.

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