Изменившийся Серебряков впервые показал младшего сына

Алексей Серебряков с сыном Данилой.

Режиссёр Алексей Голубев долгое время был известен, как постановщик номеров росийских звёзд для конкурса «Евровидение». В частности Алексей придумал номер для Полины Гагариной в 2015 году. Ну и конечно, все знали Голубева как одного из самых дорогих клипмейкеров. Дебютный клип Ольги Бузовой «Привыкаю» снимала команда Алексея.

По признанию поющей телеведущей, съемки видео обошлись ей в миллионы рублей. «Столько, сколько я потратила на съемки этого клипа (точную сумму называть не буду, но она исчисляется в миллионах), я еще никогда таких огромных трат в своей жизни не совершала, разве только маме квартиру купила, у меня своей нет. У меня нет продюсеров, спонсоров, я вкладываю в себя сама. Мне очень важна эта работа. Поэтому режиссер на площадке – Алексей Голубев, лучший в своем деле», - рассказывала Ольга.

Алексей Голубев с женой Марией.

И вот теперь Голубев решил попробовать свои силы в сериале.

Премьеру сериала Алексея Голубева «Наследие» о мире после экологической катастрофы посетили Алексей Серебряков, Ирина Безрукова, Анатолий Цой, Люся Чеботина и многие другие звёзды.

Актриса Екатерина Шпица, как всегда, была главной модницей премьеры.

Подруга Киркорова диджей Екатерина Гусева оголила плечо, продемонстрировав пикантное тату.

В онлайн-кинотеатре PREMIER первые две серии сериала «Наследие» появятся уже 28 июля.

Сериал «Наследие» рассказывает о группе людей, которые провели в криогенном сне почти 100 лет. Им предстоит восстановить человечество, которое оказалось на грани вымирания из-за экологической катастрофы.

В одной из главных ролей в фильме занят 58-летний Алексей Серебряков. Артиста с трудом узнали на красной дорожке: Серебряков отрастил усы и спрятал глаза под тёмными очками.

Актёр впервые вышел на дорожку со своим младшим сыном Данилой. Как известно, Данилу и старшего Степана Алексей усыновил, когда они были совсем маленькими.

Артист не часто бывает на светских раутах. Ранее он с семьей жил на две страны: в Канаде и приезжал на заработки в Россию. Но два года назад Серебряков окончательно вернулся в Россию.