«Единая Россия» будет сотрудничать с Центральным союзом потребительских обществ РФ

Подписи под соглашением поставили руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и первый зампредседателя совета Центросоюза, член президиума Ассоциации «НП «ОПОРА» Сергей Грицай.

«Единая Россия» и Центральный союз потребительских обществ РФ намерены сотрудничать в сфере разработки и реализации различных программ, мероприятий и проектов. Подписи под соглашением поставили руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и первый зампредседателя совета Центросоюза, член президиума Ассоциации «НП «ОПОРА» Сергей Грицай.

«Ваши магазины представлены в самых удалённых уголках страны. И подписание соглашения о сотрудничестве позволяет не только объединить наши возможности, но и открыть новые перспективы работы, - пояснил Александр Сидякин. - Чтобы наши гуманитарные миссии стали более эффективны, в том числе в зоне проведения СВО, где люди нуждаются в элементарных продуктах питания».

В свою очередь, Сергей Грицай отметил, что «Единая Россия», как ведущая политическая сила страны, взяла на себя ответственность за решение наиболее сложных и критически важных вопросов. Соглашение расширит интеграцию организаций системы потребительской кооперации в части проектов, реализуемых партией.

«Сейчас время, когда весь свой потенциал нужно направить на улучшение социально-экономической ситуации. Проекты, которые мы наметили в этой сфере, позволят повысить благосостояние наших граждан», - отметил управленец.