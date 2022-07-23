Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 июля 2022 года: Провокаторы Славянск мародерствуют под триколором, бывший спикер Рады предложил воровать российский газ, в Стамбуле договорились о вывозе украинского зерна

Херсонская область. Военнослужащие Одесской бригады. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Шойгу в Стамбуле подписал соглашение по зерну

Михаил Подоляк, помощник главы офиса президента Украины заявил, что Россия и Украина раздельно подпишут договоры по вывозу зерна из украинских портов. По его словам Киев подписывает договор с Турцией и ООН и берет на себя обязательства перед ними, а Москва подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН. Подоляк сообщил, что соглашение не предполагает сопровождения судов с зерном российскими кораблями, а проверки кораблей в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы. Для подписания соглашения в Стамбул в пятницу днем прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

Куда и из-за кого утекают гостайны из Крыма

В Крыму возбуждено уголовное дело о разглашении гостайны против сотрудника крымского предприятия, выполняющего гособоронзаказ. По данным официального представителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елены Варламовой, спецслужбы вскрыли потенциальный канал утечки секретных данных ВПК полуострова. Еще осенью 2018-го мужчина, работающий на закрытом предприятии в Феодосии, где делают малые ракетные корабли, передал секретную информацию подчиненному, у которого не было к ней допуска. Подозреваемый признал вину. К счастью для него и для страны, серьезный ущерб интересам государства он нанести не успел. Товарищ, бди!

Александр Иванович рассердился на Хельгу

Александр Бастрыкин, глава СКР, поручил возбудить дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой. Она оскорбила российских военнослужащих, павших в ходе СВО. Ранее на Пирогову составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СКР по Новосибирской области. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате комитета. А ранее депутаты из Новосибирской области обратились к главе СКР с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Пироговой в связи с опубликованным ею негативным комментарием о погибших российских военнослужащих. Прежде на депутата горсовета Хельгу Пирогову был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. После составления протокола ее отпустили домой. А начинка то Пироговой — вон какая...

В ДНР блокируют Google

Денис Пушилин, глава ДНР, заявил, что в республике решили заблокировать Google. Пушили сообщил: «Блокируем Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей». По словам Пушилина, Google пропагандирует «терроризм и насилие в отношении граждан России и Донбасса, навязывает ложь и дезинформацию». Он признал, что блокировка может быть снята, если Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла». Аналогичные действия предполагаются в ЛНР. Ревнителям свободы слова рекомендуем посмотреть на Китай.

Украинка ввозила кокаин в Грузию килограммами

22-летняя гражданка Украины задержана в Тбилиси за попытку ввоза в страну около трех килограммов кокаина. Девушке грозит теперь заключение на срок до 20 лет или пожизненное. По данным представителя МВД Грузии, на этой неделе украинку задержали в аэропорту столицы этой закавказской республики. Наркотики она пыталась ввезти в тайнике в дорожной сумке. Предполагается, что кокаин гражданка Украины везла из Бразилии. Так может, это для узника совести Саакашвили — в лечебных, так сказать, целях?

Морпехи ВСУ признают, что командиры их избивали

Рамзан Кадыров опубликовал видео, где украинские морпехи признаются, что командиры их подразделения забили одного из своих подчиненных до смерти. Глава Чечни так прокомментировал это видео: «Морские пехотинцы 36-й бригады ВСУ записали обращение, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха. Я предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Ну и какие еще доказательства нужны?». Кадыров подчеркнул, что этим морпехам уже точно не хочется кричать «Слава Украине». Да, и вряд ли им хочется в ближайшее время возвращаться в незалежную.

Бойцы ВСУ мучают Славянск, прикрываясь георгиевской лентой

Михаил Мизинцев, глава Национального центра управления обороной России, заявил, что бойцы ВСУ, переодетые в российскую форму, для дискредитации российских войск грабят дома и избивают жителей Славянска. Генерал-полковник уточнил «В Славянске киевским режимом подготовлена изощренная провокация. Военнослужащие ВСУ в российской форме и с георгиевскими лентами, грабили частные дома и применяли насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ снимали «акты мародерства», якобы совершенных российскими вооруженными силами». Этот фейк в ближайшее время, по данным Мизинцева, планируется распространить в украинских и западных СМИ. А ни у кого не возникнет вопрос, как же «русские мародеры» попали в Славянск -если он пока под контролем ВСУ? Или в Киеве на этом городе уже тоже поставили крест?

Хаймарсы горят как спички

По данным Минобороны РФ, российскими подразделениями только за 15 июльских дней на территории незалежной точно зафиксировано уничтожение четырех пусковых установок реактивных систем залпового огня, доставленных на Украину из США. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил: «В период с 5 по 20 июля 2022-го из тех РСЗО HIMARS американского производства, которые получил Киев, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены ударами российского высокоточного оружия наземного и воздушного базирования». Учитывая, что Штаты успели передать самостийной дюжину этих РСЗО, треть их утилизировано, а, значит, на треть снизился риск поражения мирных городов и поселков Донбасса и Херсонщины.

Бывший спикер Рады предложил воровать российский газ

Дмитрий Разумков, бывший спикер украинского парламента, заявил, что для энергобезопасности незалежной ее руководству порам забирать остатки российского голубого топлива, образующихся после транзита в Европу. Ситуацию, при которой Украина как страна-транзитер прокачивает «миллионы кубов российского газа», но не может обеспечить запасами свои газохранилища, 38-летний уроженец Бердичева считает парадоксальной. Разумков сообщил: «Как транзитер, мы обязательства перед западными партнерами не можем не выполнять. Но остаток российского газа нужно конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища… Правительству и «Нафтогазу» надо разработать план развития отрасли в условиях войны». Депутат Рады встревожен: «Нас ждет тяжелая зима. Сколько Украина успеет закачать до осени — неизвестно». Да сколько бы ни закачали — зиму не остановить.

Запрет на полеты на юг продлен

До 30 июля 2022-го продлен Росавиацией запрет на полеты в ряд южных аэропортов страны. Причина - продолжение активной фазы спецоперации на Украине. Вот в какие города ограничены полеты Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С февраля 2022-го, после начала СВО на Украине, это уже 25-е продление режима ограничений на авиаперелеты в южных регионах России. Зато открыты Сочи с Минводами и Волгоградом.