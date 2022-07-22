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Политика22 июля 2022 18:30

Минобороны: Зеленский поручил заминировать хранилища радиоактивных отходов

Украинские националисты собираются взорвать их при отступлении из города, чтобы совершить радиоактивное заражение местности
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: REUTERS

«Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник уточнил, что украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке Донецкой Народной Республики, которые планируют взорвать при отступлении из города.

«Подобные провокации киевского режима на радиационно и химически опасных объектах Украины происходят при молчаливом согласии стран так называемого «цивилизованного» Запада и по-прежнему остаются без должного внимания со стороны Организации Объединенных Наций, Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению химического оружия и Международного Комитета Красного Креста», - отметил Мизинцев.

Он еще раз призывал западных кураторов Киева, а также «все международные организации» оказать влияние на украинские власти.

При этом Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

Фото: Министерство обороны РФ

- «В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт. Камышеваха), которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

- «В Дмитровке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь».

«По имеющейся достоверной информации в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», - обратил внимание правозащитных организацией Мизинцев.

Генерал-полковник еще раз напомнил мировому сообществу на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России наносят избирательные удары только по военным объектам украинских вооруженных формирований.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на жесткое противодействие украинских властей, за прошедшие сутки, без их какого-либо участия, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 463 человека, в том числе 3 959 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 768 758 человек, из которых 439 880 детей».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 448 102 автомобиля, в том числе за сутки – 5 265».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря».

- «В рамках реализации мероприятий по восстановлению инфраструктуры народных республик Донбасса Военно-строительным комплексом Минобороны России в кратчайшие сроки построен водовод из Ханженковского водохранилища в канал «Северский Донец-Донбасс» (четыре нити общей протяженностью более 90 км). Жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов обеспечена подача до 50 тыс. куб. м воды в сутки».

- «Продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов: в Донецкой Народной Республике:

в Мариуполе – первой очереди жилого микрорайона (12 жилых домов на 1 011 квартир, срок завершения строительства –сентябрь-ноябрь 2022 г.) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи – декабрь 2022 г.); многофункционального медицинского центра на 60 койко-мест (срок сдачи – сентябрь 2022 г.);

патологоанатомического корпуса с отделением судебно-медицинской экспертизы (срок сдачи – октябрь 2022 г.);

мемориального комплекса «Саур-Могила» (срок сдачи – сентябрь 2022 г.); в Волновахе – водовода протяженностью более 20 км (срок сдачи – сентябрь 2022 г.); в Луганской Народной Республике: в Луганске – многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест (срок сдачи – октябрь 2022 г.); в Ровеньках – водовода протяженностью более 40 км (срок сдачи – октябрь 2022 г.)».

-«На пунктах сбора подготовлено свыше 50,3 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 46 533,2 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 344 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 339,4 тонны гуманитарной помощи».

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