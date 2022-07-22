Минобороны: Зеленский поручил заминировать хранилища радиоактивных отходов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

«Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины», - заявил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник уточнил, что украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке Донецкой Народной Республики, которые планируют взорвать при отступлении из города.

«Подобные провокации киевского режима на радиационно и химически опасных объектах Украины происходят при молчаливом согласии стран так называемого «цивилизованного» Запада и по-прежнему остаются без должного внимания со стороны Организации Объединенных Наций, Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению химического оружия и Международного Комитета Красного Креста», - отметил Мизинцев.

Он еще раз призывал западных кураторов Киева, а также «все международные организации» оказать влияние на украинские власти.

При этом Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

Фото: Министерство обороны РФ

- «В Запорожской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка (с. Придолиновка) и Конка (пгт. Камышеваха), которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить подразделения Вооруженных Сил России в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры».

- «В Дмитровке Краматорского района Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь».

«По имеющейся достоверной информации в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», - обратил внимание правозащитных организацией Мизинцев.

Генерал-полковник еще раз напомнил мировому сообществу на то, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России наносят избирательные удары только по военным объектам украинских вооруженных формирований.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на жесткое противодействие украинских властей, за прошедшие сутки, без их какого-либо участия, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 463 человека, в том числе 3 959 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 768 758 человек, из которых 439 880 детей».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 448 102 автомобиля, в том числе за сутки – 5 265».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили; в Азовском море (круглосуточно) – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря».

- «В рамках реализации мероприятий по восстановлению инфраструктуры народных республик Донбасса Военно-строительным комплексом Минобороны России в кратчайшие сроки построен водовод из Ханженковского водохранилища в канал «Северский Донец-Донбасс» (четыре нити общей протяженностью более 90 км). Жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов обеспечена подача до 50 тыс. куб. м воды в сутки».

- «Продолжается возведение и реконструкция жизненно важных объектов: в Донецкой Народной Республике:

в Мариуполе – первой очереди жилого микрорайона (12 жилых домов на 1 011 квартир, срок завершения строительства –сентябрь-ноябрь 2022 г.) и административно-спасательного центра МЧС (срок сдачи – декабрь 2022 г.); многофункционального медицинского центра на 60 койко-мест (срок сдачи – сентябрь 2022 г.);

патологоанатомического корпуса с отделением судебно-медицинской экспертизы (срок сдачи – октябрь 2022 г.);

мемориального комплекса «Саур-Могила» (срок сдачи – сентябрь 2022 г.); в Волновахе – водовода протяженностью более 20 км (срок сдачи – сентябрь 2022 г.); в Луганской Народной Республике: в Луганске – многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест (срок сдачи – октябрь 2022 г.); в Ровеньках – водовода протяженностью более 40 км (срок сдачи – октябрь 2022 г.)».

-«На пунктах сбора подготовлено свыше 50,3 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 46 533,2 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 344 акции, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 339,4 тонны гуманитарной помощи».