Члены делегаций России, Турции и ООН во время подписания соглашения о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю зерна с Украины. Фото: Пресс-служба администрации президента Турции/ТАСС

Под конец уходящей рабочей неделе в Стамбуле состоялось подписание четырехстороннего соглашения между Турцией, Россией, Украиной и ООН о вывозе украинского зерна из трех портов Украины – Одессы, Черноморска и Южного. Напомним, на этой теме Киев спекулировал вместе со своими союзниками, как минимум, три последних месяца, осыпая Россию упреками и обвинениями и игнорируя заверения Москвы, что никто вывозу украинского зерна не препятствует. Надо только лишь определить устраивающую обе стороны процедуру и следовать ей.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

На прошлой неделе делегации всех четырех сторон достигли рамочной договоренности, а в эту пятницу подписали уже совершенно конкретное Соглашение, работа по которому может начаться уже через несколько дней. С российской стороны документ подписал министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу.

По всей видимости, украинская сторона настояла на том, что были подписаны два документа, чтобы соблюсти принцип "на одном поле не присяду". Один комплект документов подписали Турция, Украина и ООН, второй - Турция, ООН и Россия. Впрочем, это единственное, чем может гордиться украинская сторона. Что же касается остального, то произошедшее можно однозначно квалифицировать как победу Москвы.

Во-первых, США и ЕС вывели из-под действия санкций поставки российских удобрений на международные рынки и экспорт российского зерна. Которого в разы, если не на порядок больше украинского планируется экспортировать в этом году. После этого в Стамбуле Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Меморандум о взаимодействии между Россией и ООН в содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время подписания соглашения о разблокировании экспорта зерна с Украины. Фото: SEDAT SUNA, EPA/ТАСС

- Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна, - заявил Гутерреш, но тут же добавил, что и договоренности по зерну Украины – это ни много, нимало, а "маяк надежды".

Но не менее интересна и вторая победа России в ходе этих переговоров. Украинская сторона все последнее время утверждала, что согласится на досмотр проходящих судов только турецкими специалистами, а русские не будут допущены для осуществления этой процедуры. Но получилось совсем не так, как хотелось Киеву. В Стамбуле будет создан специальный координационный центр, в состав которого войдут представители всех договорившихся сторон. И досмотр будут осуществлять группы в полном составе этих представителей.

РАЗБОР ПО ПУНКТАМ

Для чего он нужен? Ответ более, чем очевиден. Досмотр необходим, чтобы под предлогом вывоза зерна на судах не провозили оружие, поставляемое Киеву. Соглашение совершенно четко оговаривает, что кроме продовольственных товаров. зерна и, возможно, растительного масла, привлекаемые для этой операции суда не должны перевозить никаких иных грузов или пассажиров. Причем, этот досмотр будет осуществляться не только при входе в Одессу, но и при выходе из него. Что должно перекрыть путь не только для ввоза поставляемых Киеву вооружений, но и вывоз тех из них, которые режим Зеленского продал третьей стороне.

Соглашение четко оговаривает, что кроме продовольственных товаров, зерна и, возможно, растительного масла, привлекаемые для этой операции суда не должны перевозить никаких иных грузов или пассажиров. Фото: REUTERS

Какие еще пункты можно счесть важными в этом договоре, кроме вышеупомянутого.

1. Договор заключается сроком на 120 дней и потом может быть автоматически пролонгирован, если ни одна из сторон не выставит свои возражения или какие-то дополнения.

2. Украина не собирается проводить разминирование установленных ею минных полей (что Киев собирался делать в ходе предварительно достигнутых договоренностей, тем самым сам обрушив собственную ложь про то, что якобы прибрежную морскую зону заминировал российский Черноморский флот). Вместо этого Украина обеспечит проводку этих судов по безопасным фарватерам.

3. Военного сопровождения судов быть не должно ни с какой стороны (собственно говоря, Украине их сопровождать и нечем из-за отсутствия собственного флота).

Теперь у Киева не осталось никаких отговорок, чтобы увернуться от исполнения этих договоренностей. И очень интересно, сколько же действительно зерна Киев поставит на международные рынки после причитаний о том, что Россия блокирует поставки 20 миллионов и даже 50 миллионов тонн зерновых, провоцируя голод в мировом масштабе.