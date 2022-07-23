Пять самых опасных ударов по вашему мозгу: врач-невролог рассказала, чего нужно избегать, чтобы остаться в здравом уме

Фото: Shutterstock

- Факторы, которые негативно влияют на мозг современного человека, можно разделить на две основные группы. Одна из них связана с воздействием окружающей среды. Вторая — с нашей работой, отдыхом и в целом поведением в повседневной жизни, - поясняет заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, врач-невролог, кандидат медицинских наук Ирина Милюхина. На пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню мозга, эксперт рассказала, что сильнее всего бьет по нашему главному органу. И дала советы, как сохранить здоровье и работоспособность мозга.

1. «Информационный потоп».

- Современные люди окружены избыточным количеством информации. Зачастую мы не даем своему мозгу адекватно отдохнуть, - говорит врач-невролог. - Раньше у любого работающего человека были периоды, когда он просто расслаблялся, ни с кем не общался, не получал дополнительную информацию. В эти минуты мозг может спокойно переработать массив данных, который получил в течение дня. Наблюдения показывают, что именно в такие периоды отдыха лучше всего проявляются творческие, креативные способности.

Сейчас же информация льется на нас практически непрерывным потоком, вздыхает эксперт. В свободное от работы время или в отпуске, даже во время еды большинство не отрываются от смартфона, читают новостные каналы или просто зависают в соцсетях.

- Любое перелистывание ленты соцсетей, переписка или оставление откликов, которое зачастую происходит на фоне включенного телевизора или видеороликов в компьютере, наполняет ваш мозг огромным количеством информации, - поясняет Ирина Милюхина.

Исследования показали, что следствием такого зашкаливающего потока данных становится нарушение концентрации внимания. Человек попросту теряет способность сосредоточиться на тех или иных вещах.

- В начале 2000-х годов люди были способны удерживать внимание на одном источнике, ни на что не отвлекаясь, в среднем в течение 12 секунд. А в 2013 году этот показатель упал на треть и составил 8 секунд, - привела пример врач. - Увы, сокращение периода концентрации внимания продолжается.

2. Гиподинамия.

Из-за недостатка движения ухудшается кровоснабжение всех органов. Мозг тоже страдает. А если у человека уже есть факторы риска — повышенное давление, лишний вес, превышение нормы холестерина и глюкозы в крови, то вкупе с гиподинамией резко подскакивает угроза самого опасного для жизни заболевания мозга, инсульта.

Хорошая новость в том, что движение не просто улучшает питание нашего главного органа. «В зонах, отвечающих за память, есть нервные клетки, которые очень активно реагируют на аэробную нагрузку, - рассказала Ирина Милюхина. - То есть, занимаясь быстрой ходьбой, бегом, плаванием и т.п., вы напрямую способствуете улучшению своей памяти».

3. Загрязнение окружающей среды.

Наивно было бы думать, что вредные выхлопы, загрязнение природы всевозможными отходами, работа с красителями, контакты с тяжелыми металлами не отражаются на состоянии и работоспособности мозга, отмечает эксперт.

Когда в организм попадают опасные чужеродные вещества, он отвечает, в том числе, внутренним воспалением, поясняют медики. Чем дольше оно сохраняется, тем выше риск рака, включая опухоли мозга, инсульта, деменции.

4. Накопление мутаций.

Благодаря современной медицине появилась возможность иметь детей у людей с серьезными нарушениями здоровья. Врачи научились выхаживать недоношенных младенцев, спасать новорожденных с тяжелыми патологиями. Обратная сторона таких достижений — сохранение и передача новым поколениям мутаций, которые в ходе эволюции обычно «отфильтровывает» естественный отбор.

Есть гипотеза, что следствием накопления мутаций становится рост нейродегенеративных заболеваний, самые известные из которых болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые возлагают большие надежды на редактирование генов. Когда удастся сделать его эффективным и безопасным, можно будет «править» неблагоприятные мутации, повышая шансы на здоровое долголетие мозга и всего организма.

5. Чрезмерное увлечение гигиеной.

- Наблюдения показали, что риск развития аутоиммунных заболеваний, повреждающих нервные клетки (в частности, рассеянного склероза), выше у тех детей, матери которых в быту очень активно используют моющие средства. Особенно продукцию с антибактериальным эффектом, - рассказала Ирина Милюхина. - Помещая младенца практически в стерильные условия, мы лишаем его контакта с различными микроорганизмами. В то время как они нужны в малых дозах для формирования нормальной микрофлоры кишечника.

Наука находит все больше подтверждений, что от состояния микробиома зависят самые разные заболевания, включая нарушения работы мозга.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Что мы можем сделать, чтобы оставаться в здравом уме

Нейробиологи и врачи-неврологи дают такие советы:

- Учите иностранные языки. «Даже если вы не планируете путешествия или такой язык не нужен вам для работы, займитесь изучением. Исследования показывают, что это лучшее средство для поддержания и развития памяти», - уверяет Ирина Милюхина.

- Старайтесь высыпаться. Всего одна бессонная ночь серьезно повреждает нервную ткань, буквально убивает клетки вашего мозга. Вопреки распространившимся в последнее время успокоительным мифам, восстанавливаются нервные клетки все-таки очень медленно и в крайне небольшом количестве.

- Больше двигайтесь. Особенно полезны для мозга аэробные нагрузки — ходьба быстрым шагом, плавание, езда на велосипеде и т.д. (подробнее см. в тексте).

- Читайте книги. Художественная литература, которая заставляет задумываться, размышлять, анализировать ситуацию благотворно влияет на состояние и работу мозга.

- Если у вас есть проблемы со слухом или зрением, постарайтесь решить их. Используйте слуховые аппараты, очки, при необходимости можно прибегнуть к операции. «Исследования показывают, что у людей с нескорректированными нарушениями слуха и зрения намного быстрее прогрессируют проблемы с памятью и в целом с работой мозга», - рассказала Ирина Милюхина.

- Включайте в свое питание продукты, которые благотворно влияют на микробиом. Это клетчатка (овощи, фрукты), кисломолочная продукция, квашеная капуста, моченые яблоки.