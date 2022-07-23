Пять самых опасных ударов по вашему мозгу: врач-невролог рассказала, чего нужно избегать, чтобы остаться в здравом уме

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- Факторы, которые негативно влияют на мозг современного человека, можно разделить на две основные группы. Одна из них связана с воздействием окружающей среды. Вторая — с нашей работой, отдыхом и в целом поведением в повседневной жизни, - поясняет заведующая отделением неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, врач-невролог, кандидат медицинских наук Ирина Милюхина. На пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню мозга, эксперт рассказала, что сильнее всего бьет по нашему главному органу. И дала советы, как сохранить здоровье и работоспособность мозга.
- Современные люди окружены избыточным количеством информации. Зачастую мы не даем своему мозгу адекватно отдохнуть, - говорит врач-невролог. - Раньше у любого работающего человека были периоды, когда он просто расслаблялся, ни с кем не общался, не получал дополнительную информацию. В эти минуты мозг может спокойно переработать массив данных, который получил в течение дня. Наблюдения показывают, что именно в такие периоды отдыха лучше всего проявляются творческие, креативные способности.
Сейчас же информация льется на нас практически непрерывным потоком, вздыхает эксперт. В свободное от работы время или в отпуске, даже во время еды большинство не отрываются от смартфона, читают новостные каналы или просто зависают в соцсетях.
- Любое перелистывание ленты соцсетей, переписка или оставление откликов, которое зачастую происходит на фоне включенного телевизора или видеороликов в компьютере, наполняет ваш мозг огромным количеством информации, - поясняет Ирина Милюхина.
Исследования показали, что следствием такого зашкаливающего потока данных становится нарушение концентрации внимания. Человек попросту теряет способность сосредоточиться на тех или иных вещах.
- В начале 2000-х годов люди были способны удерживать внимание на одном источнике, ни на что не отвлекаясь, в среднем в течение 12 секунд. А в 2013 году этот показатель упал на треть и составил 8 секунд, - привела пример врач. - Увы, сокращение периода концентрации внимания продолжается.
Из-за недостатка движения ухудшается кровоснабжение всех органов. Мозг тоже страдает. А если у человека уже есть факторы риска — повышенное давление, лишний вес, превышение нормы холестерина и глюкозы в крови, то вкупе с гиподинамией резко подскакивает угроза самого опасного для жизни заболевания мозга, инсульта.
Хорошая новость в том, что движение не просто улучшает питание нашего главного органа. «В зонах, отвечающих за память, есть нервные клетки, которые очень активно реагируют на аэробную нагрузку, - рассказала Ирина Милюхина. - То есть, занимаясь быстрой ходьбой, бегом, плаванием и т.п., вы напрямую способствуете улучшению своей памяти».
Наивно было бы думать, что вредные выхлопы, загрязнение природы всевозможными отходами, работа с красителями, контакты с тяжелыми металлами не отражаются на состоянии и работоспособности мозга, отмечает эксперт.
Когда в организм попадают опасные чужеродные вещества, он отвечает, в том числе, внутренним воспалением, поясняют медики. Чем дольше оно сохраняется, тем выше риск рака, включая опухоли мозга, инсульта, деменции.
Благодаря современной медицине появилась возможность иметь детей у людей с серьезными нарушениями здоровья. Врачи научились выхаживать недоношенных младенцев, спасать новорожденных с тяжелыми патологиями. Обратная сторона таких достижений — сохранение и передача новым поколениям мутаций, которые в ходе эволюции обычно «отфильтровывает» естественный отбор.
Есть гипотеза, что следствием накопления мутаций становится рост нейродегенеративных заболеваний, самые известные из которых болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Ученые возлагают большие надежды на редактирование генов. Когда удастся сделать его эффективным и безопасным, можно будет «править» неблагоприятные мутации, повышая шансы на здоровое долголетие мозга и всего организма.
- Наблюдения показали, что риск развития аутоиммунных заболеваний, повреждающих нервные клетки (в частности, рассеянного склероза), выше у тех детей, матери которых в быту очень активно используют моющие средства. Особенно продукцию с антибактериальным эффектом, - рассказала Ирина Милюхина. - Помещая младенца практически в стерильные условия, мы лишаем его контакта с различными микроорганизмами. В то время как они нужны в малых дозах для формирования нормальной микрофлоры кишечника.
Наука находит все больше подтверждений, что от состояния микробиома зависят самые разные заболевания, включая нарушения работы мозга.
Что мы можем сделать, чтобы оставаться в здравом уме
Нейробиологи и врачи-неврологи дают такие советы:
- Учите иностранные языки. «Даже если вы не планируете путешествия или такой язык не нужен вам для работы, займитесь изучением. Исследования показывают, что это лучшее средство для поддержания и развития памяти», - уверяет Ирина Милюхина.
- Старайтесь высыпаться. Всего одна бессонная ночь серьезно повреждает нервную ткань, буквально убивает клетки вашего мозга. Вопреки распространившимся в последнее время успокоительным мифам, восстанавливаются нервные клетки все-таки очень медленно и в крайне небольшом количестве.
- Больше двигайтесь. Особенно полезны для мозга аэробные нагрузки — ходьба быстрым шагом, плавание, езда на велосипеде и т.д. (подробнее см. в тексте).
- Читайте книги. Художественная литература, которая заставляет задумываться, размышлять, анализировать ситуацию благотворно влияет на состояние и работу мозга.
- Если у вас есть проблемы со слухом или зрением, постарайтесь решить их. Используйте слуховые аппараты, очки, при необходимости можно прибегнуть к операции. «Исследования показывают, что у людей с нескорректированными нарушениями слуха и зрения намного быстрее прогрессируют проблемы с памятью и в целом с работой мозга», - рассказала Ирина Милюхина.
- Включайте в свое питание продукты, которые благотворно влияют на микробиом. Это клетчатка (овощи, фрукты), кисломолочная продукция, квашеная капуста, моченые яблоки.