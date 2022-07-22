ИТ-сообщество России выступило в поддержку Авито

Почти 1,5 тысячи ИТ-специалистов и крупных интернет-компаний обеспокоены законопроектом, который представили на рассмотрение Госдумы РФ. Суть проекта заключается в создании единого оператора цифровой наружной рекламы, с последующим размещением любой информации на цифровых баннерах и в интернете только через специальный сайт, который создаст и будет контролировать этот самый оператор. По мнению экспертов, данные нововведения катастрофически скажутся на рынке рекламы в целом. В частности, приведут к искусственной монополии и повышению цен. Принятие нового законопроекта в таком виде приведет к тому, что такие крупные компании как Авито, HH, Циан и другие должны будут прекратить свое существование в текущем виде. В связи с этим ИТ-сообщество выступило с петицией в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, с просьбой поддержать классифайды - ресурсы с объявлениями, размещаемые физическими и юридическими лицами.

“Согласно радикальным поправкам в закон “О рекламе” все публикации объявлений будут проходить только через некоего единого государственного оператора. Все это поставит крест на бизнесе Авито и других платформ (Юла, HH.ru, ЦИАН и др) и приведет в параличу работы тех уникальных продуктов, которые создают российские разработчики. И если на нашем рынке ими был создан крупный игрок – а он самый крупный в мире – то, может быть, при принятии законов стоит узнать, ознакомившись с позицией компании, как устроен рынок и почему именно так работает платформа”, - говорится в петиции.

Мы решили выяснить, чем новые поправки могут навредить рынку рекламы, и что необходимо сделать, чтобы не привести в упадок всю отрасль. С этим вопросом обратились к Авито, как одному из самых крупных и популярных в России сервисов объявлений.

- Наша позиция – необходимо срочно привлечь всех участников рынка, которых затрагивает законопроект и обсудить риски, связанные с его принятием. Основная задача, которая стоит сейчас – не допустить разрушения такими избыточными инициативами отрасль и удержать ядро ИТ-специалистов в России. Все цели, которые озвучены авторами законопроекта – уже решены на уровне государства и бизнеса. В то время как бизнесы успешно решили эти вопросы собственными силами и инвестициями – параллельно создаются законы, которые просто сводят все эти усилия на нет и приведут к огромному ущербу для бюджета и экономики страны. В текущих условиях такие последствия можно предотвратить только полным исключением из законопроекта классифайдов, - отметили в Авито.

Представители платформы сформулировали ряд тезисов для пояснения своей позиции.

1. Наружная реклама и классифайды – это два совершенно разных бизнеса. Сайты частных объявлений, в отличие от наружной рекламы – это сложный онлайн продукт, это социальная коммерция с вшитой транзакционной моделью и доставкой.

2. В России уже есть действующее законодательство, которые регулирует нашу отрасль, и мы все четко выполняем все его требования. Текущий законопроект просто вытолкнет пользователей на другие сервисы и платформы, которые сейчас находятся в серой зоне, и будет де- стимулировать соблюдение законодательства.

3. Классифайды – это конкурентная и дополняющая друг друга среда. Создать единственного оператора-монополиста – означает уничтожить отрасль и убить любые стимулы для развития сервисов и продуктов.

4. Это удар по по главным пользователям классифайдов – миллионам простых людей, которые каждый день что-то покупают и продают или ищут работу на сайтах объявлений, а также по сотням тысяч малых и средних предприятий, использующих доски объявлений для продвижения своих товаров и услуг.

5. Это, конечно, выбивает почву из-под ИТ-сообщества – уникальных специалистов, которые годами создавали технологичные продукты и вносили бесценный вклад в развитие ИТ-индустрии в России. В результате это спровоцирует отток лучших кадров и приведёт отрасль к регрессу.

В Авито пояснили, что принятие закона о рекламе и включение в него классифайдов станет катастрофой для отрасли и сигналом полного отсутствия диалога с российским бизнесом.