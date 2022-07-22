Герои спецоперации «Z»: старший лейтенант Кялунзига вылущил националистов из стогов сена

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Благость и милосердие потребны героям», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец посмеивался: «Баба скачет задом, передом, а дело идет своим чередом!».

В НОЧНОМ ПАТРУЛЕ ЛИКВИДИРОВАЛ ДИВЕРСАНТОВ

Младший лейтенант Евгений Былков

«Младший лейтенант Евгений Былков в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков выполнял задачи по блокированию националистов в одном из населенных пунктов, для его последующего освобождения. Находясь на позициях, Евгений получил команду – выдвинуться на помощь группе российских военнослужащих, вступивших в неравный бой с националистами. Былков вместе со своими подчиненными оперативно выдвинулся на помощь товарищам.

Прибыв на место, Евгений вместе с подчиненными обеспечил превосходство российских Вооруженных Сил на поле боя. Российские военнослужащие перешли в контрнаступление и уничтожили подразделение украинских националистов.

Спустя несколько дней Евгений Былков нес службу в охранении позиций группировки российских войск. Ночью, продвигаясь по маршруту вместе с напарником Евгений обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, продвигавшуюся к расположению российских военных.

Мгновенно оценив ситуацию Евгений вызвал подкрепление и вступил в бой с многократно превосходящим числом противником. Вдвоем, до прибытия усиления российские патрульные не допустили прорыва боевиков и смогли сдержать их наступление. В бою Евгений Былков получил тяжелое ранение, однако, несмотря на это, продолжил сражаться. По итогам боя группа боевиков была полностью ликвидирована. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга младший лейтенант Евгений Былков награжден орденом Мужества».

УНИЧТОЖИЛ ДВА ТАНКА ПРОТИВНИКА

Майор Эльдар Зайнулин

«Майор Эльдар Зайнулин вместе с вверенным ему танковым батальоном выполнял задачу по поддержке наступающих российских мотострелков, освобождающих населенный пункт от украинских националистов. В ходе наступления танковый батальон под командованием Эльдара, сходу вклинившись в боевые порядки украинских радикалов, прорвал оборону националистов.

Действуя в составе экипажа танка на месте наводчика-оператора Эльдар уничтожил два танка противника, две единицы БМП-2 и более 15 националистов.

Смелые и решительные действия майора Эльдара Зайнулина и профессионализм его подчиненных обеспечили стремительное продвижение мотострелков населенный пункт и его последующее освобождение от вооруженных формирований украинских радикалов.

ВЫЛУЩИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ ИЗ СТОГОВ СЕНА

Старший лейтенант Владимир Кялунзига

«Действуя в составе тактической группы российских мотострелков, командир мотострелкового взвода старший лейтенант Владимир Кялунзига вместе со своими подчиненными с боями освобождали населенный пункт, подконтрольный украинским боевикам. С боями продвигаясь по поселку Владимир вместе с подчиненными выдавили противника на окраину населенного пункта, где в ходе ожесточенного боя заставили капитулировать националистов. При этом потерь во взводе Владимира Кялунзига допущено не было. Прочесывая освобожденный населенный пункт Владимир вместе с подчиненными обнаружили националистов, скрывавшихся в заброшенных постройках и стогах сена. Понимая бесполезность сопротивления, украинские боевики сдались в плен.

Спустя несколько дней старший лейтенант Кялунзига с вверенным ему взводом двигались в составе колонны для освобождения другого населенного пункта.

Находясь в головном дозоре, Владимир обнаружил скрытый вражеский блокпост на пути следования.

Рассредоточившись, российские военнослужащие вступили в бой с националистами, находящимися на блокпосту. В ходе ожесточенного боестолкновения боевая машина, в которой находился Владимир, была подбита минометным залпом. Сам Владимир получил тяжелое ранение, однако, превозмогая боль продолжал руководить атакой до потери сознания.

По итогам боя блокпост был уничтожен, что позволило основным силам сходу прорваться в населенный пункт и освободить его. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга старший лейтенант Кялунзига награжден медалью Суворова».