Новые европейские санкции: что за поблажки ждут российскую авиацию

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В новом пакете санкций ЕС, введенном с четверга 21 июля, помимо очередных ужесточений, есть и ряд послабления. Евросоюз обещает не препятствовать поставкам из России сельхозпродукции и удобрений, чтобы не раздувать продовольственный кризис. Также разрешены поставки медикаментов и транспортировка нефти от нас в третьи страны. И самое таинственное: можно оказывать техническую помощь России в сфере авиационных товаров и технологий, но в определенных рамках — настолько, насколько это необходимо для поддержания технических стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Если с продовольствием и нефтью все более-менее понятно, то «техническая помощь» в сфере авиации вызвала самые разные трактовки. Кто-то из экспертов уже заговорил о том, что нам, возможно, будут разрешены прямые поставки запчастей к самолетам. Кто-то — что речь сугубо о бюрократических моментах.

«В действительности Евросоюз разрешил только... часть «бумажной работы» и переписки», - утверждает в своем телеграм-канале бывший вице-президент по транспортной авиации «Объединенной авиастроительной корпорации» и генеральный директор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, российский политик Алексей Рогозин (сын небезызвестного Дмитрия Рогозина).

Публикация полного текста нового евродокумента ясности не добавила. Там, в частности, говорится о снятии запрета на «информационный обмен», связанный с этими самыми стандартами ИКАО.

-Это могут быть в какой- то мере вопросы технического обслуживания, - предполагает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. - Европейцы ведь отозвали свои сертификаты, которые они выдавали нашим организациям на техническое обслуживание. Есть также вопросы взаимного признания сертификатов летной годности авиатехники. Это моменты, в которых они тоже заинтересованы. Может быть, в виду таких послаблений у нас появятся шансы летать в большее количество дружественных для нас стран.

Большинство специалистов советуют с выводами пока не торопиться. Пусть для начала сами европейские производители авиатехники выяснят, что имели в виду их регуляторы.

КСТАТИ

Какие новые ограничения содержит очередной пакет санкций

-В санкционный список попал еще целый ряд российских политиков. В частности, Первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы Адам Делимханов, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Кемеровской Области Сергей Цивилев, постоянный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, сын главы "Ростеха" Станислав Чемезов. А кроме них, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, более известный как Хирург.

-Под европейскими санкциями теперь Сбербанк. А также Россотрудничество, фонд «Русский мир» и еще ряд организаций.

-Введен запрет на операции с российским золотом и ювелирными изделиями.