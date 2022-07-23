В России возобновили программу льготного автокредитования: Как получить скидку от 20 до 35 процентов на покупку машины

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Российский автопром сейчас лежит в кювете днищем вверх. Спасать надо отрасль – это понимают все, от рядового автослесаря до министров. Которые и придумали, как поддержать многострадальный автопром, а заодно и покупателей отечественных машин.

С 14 июля в России возобновили льготные программы автокредитования, но с измененными условиями. Правительство направит на эти цели 10,2 млрд рублей. Давайте разберемся, какой толк обычным гражданам от этих денег.

О КАКИХ ПРОГРАММАХ РЕЧЬ

В первую очередь это появившиеся еще в 2015 году программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

«Первый автомобиль» - как и следует из названия, для тех россиян, у кого до сих пор машины не было.

«Семейный» - для семей с детьми. С 2020 года достаточно, чтобы ребенок был хотя бы один.

Кроме того, есть программа для медицинских работников, которые заняты в государственной системе здравоохранения, и, с 2022 года, работников государственных и муниципальных образовательных организаций.

И еще один вариант — сдать в трейд-ин (это когда стоимость старого авто засчитывается в счет нового) машину старше шести лет, которой вы владели не менее одного года.

Общий смысл всех программ — машины можно купить со скидкой. Часть первоначального взноса на новое авто оплачивает государство (та самая скидка, которая рассчитывается от общей стоимости автомобиля), на остальное оформляется обычный автокредит.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В УСЛОВИЯХ

Итак, новые условия покупки авто с господдержкой.

1) Скидка составит 20% (было 10%), а для в регионах Дальневосточного федерального округа — 25% (так и было). Иными словами, 20% стоимости автомобиля оплатит государство.

2) Купить можно любые модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей.

Предыдущий потолок был 1,5 тысячи рублей, но в список возможных покупок входили Hyundai, Kia, Volkswagen, Renault и т. п., которые собирали на российских заводах. Renault нас покинул, а большая часть других сборочных производств иностранных автоконцернов в России стоит. Так что выбор не очень велик.

С 14 июля в России возобновили льготные программы автокредитования. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Многие надеялись, что в список включат хотя бы китайские кроссоверы Haval, которые собираются у нас под Тулой. Благо, это единственное сборочное предприятие иностранного производителя, которое и в нынешних условиях исправно работает. Но, как выяснилось, производство Haval недостаточно локализовано (мало используют российских компонентов), поэтому не попадает в программу по формальным признакам.

Потолок в 2 млн рублей, с учетом нынешних средних цен на автомобили, выглядит логичным. И в то же время несколько напрягает. То есть это теперь так и будет: около 2 млн рублей - «нормальная» цена бюджетного российского автомобиля?

3) Зато в программу попали электромобили. Конкретно - марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. Их можно приобрести с повышенной скидкой в 35%.

Правда, электрокаров этих в продаже пока нет. «Моторинвест» их еще не начал выпускать. Запустить производство предполагается в сентябре. А в продажу, как уверяют в Минпромторге, первые автомобили поступят в том же месяце.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Общая схема обычная. Для начала вам надо найти автосалон, который работает по программам льготного автокредитования, и убедиться, что там есть нужная модель авто. Менеджер автосалона поможет определиться с банком (если будет из чего выбирать).

Сильно торопиться и бежать в автосалоны прямо сегодня пока не стоит. Лучше, чтобы к программе подключилось побольше банков. Хотя условия господдержки стандартные, на большую часть стоимости автомобиля (за вычетом госсубсидии) вы оформляете автокредит на обычных рыночных условиях, а они у разных банков могут отличаться. Пока об участии в льготном автокредитовании первыми объявили ВТБ и Совкомбанк, то есть выбор не очень велик.

Есть ряд дополнительных условий и необходимых документов.

- Нужно иметь российское гражданство, водительские права и не иметь других, уже взятых в этом и предыдущем году автокредитов, в том числе выплаченных.

- Для «Семейного автомобиля» Понадобится справка из ГИБДД о том, что у вас нет в собственности машины. Для «Первого автомобиля» - что ее вообще никогда не было.

- Медицинским работникам нужен документ, подтверждающий принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений - к государственной или муниципальной образовательной организации. То есть справка с работы.

- Для схемы с трейд-ин надо предоставить банку документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счет покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

К льготному автокредитованию правительство прибегает с кризиса 2015 года. Тогда, как все мы помним, спрос на новые авто тоже провалился - хотя и не так радикально, как сейчас. С тех пор действие программ периодически возобновляется, а условия меняются.

В 2020 году основные программы - «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» - продлили до 2023 года. А условия расширили еще и на медиков, которые работают в государственном здравоохранении, а также тех, кто хочет избавиться от «возрастного» (старше шести лет) автомобиля и воспользоваться системой трейд-ин (старый автомобиль остается в автосалоне, его стоимость засчитывается в счет оплаты новой машины).

С января 2022 года господдержку снова расширили — на сотрудников гособразования.

Один из главных минусов льготных автокредитов — выделенные на них из госбюджета средства на текущий год, как правило, всегда заканчивались за несколько месяцев. Надо ждать следующего года и нового денежного «транша» от правительства. Именно поэтому, хотя формально программы льготного автокредитования действуют до 2023 года, ни в конце 2021-го, ни в первой половине 2022-го ими воспользоваться было нельзя. О перезапуске программ в этом году объявили только в середине июля.

Еще один минус - льготные автокредиты выдают далеко не все банки. Поэтому нужно внимательно изучить условия и все просчитать. Чтобы не получилось, что автомобиль с господдержкой обойдется вам по совокупности всех трат дороже, чем если вы возьмете обычный, не льготный автокредит.

И минус номер три - конкретно нынешнего года. Из-за дефицита импортных деталей очень может статься, что вы не найдете автомобиль в той комплектации, которая вас бы устроила. Если готовы покупать «Ладу Веста» или «Ниву» без антиблокировочной системы тормозов и подушки безопасности - тогда без проблем.

СПРАВКА «КП»

Что такое электромобиль Evolute?

Впервые про эти электрокары стало известно в марте 2022 года. Администрация Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали контракт, по которому производитель обещает вложить в выпуск электромобилей 13 млрд рублей в течение 11 лет. За это время предполагается выпустить 242 тысячи машин.

Как утверждают эксперты, российские модели электромобилей дублируют китайские разработки. Это ответ на вопрос, откуда буквально в считанные месяцы у нас появятся отечественные электромобили. Причем уже и в продаже.

Моделей в перспективе предполагается пять - седан, минивэн и три кроссовера. Четыре из них должны быть запущены в этом году, пятая в 2023-м. Пробег на одном заряде от батареи ожидается от 200 до 700 км.

Дилерские центры Evolute, как ожидается, поначалу откроются в нескольких крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи. А первым в продажу, предположительно, поступит компактный переднеприводной кроссовер Evolute i-Joy (аналог китайского электромобиля).

Ранее на липецком заводе «Моторинвесте» собирались «китайцы» Great Wall и Changan.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Реализация новых авто в России

Бренд Июнь 2022 Июнь 2021 Падение за год

1. АвтоВАЗ 7 484 40 096 -81%

2. Kia 3 703 18 801 -80%

3. ГАЗ* (коммерческие авто) 2 710 4637-42%

4. Hyundai* 2 685 19 204 -86%

5. Renault* 1 834 13 265 -86%

6. Haval 1 637 3509 -53%

7. УАЗ* 1 583 2816 -44%

8. Geely 1 027 2069 -50%

9. Volkswagen 671 10 220 -93%

10. Skoda 659 10063 -93%

*Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры, если они есть в продуктовой линейке.

Топ-10 самых продаваемых моделей в июне-2022

Модель Июнь 2022 Июнь 2021 Падение, %

1. Lada Granta 3305 14133 -76,6%

2. Lada Vesta 1767 11932 -85,2%

3. Kia Rio 1196 6434 -81,4%

4. Hyundai Creta 1012 7315 -86,2%

5. Haval Jolion 892 907 -0,02%

6. Lada Niva 881 5399 -83,7%

7. Lada Largus VP 705 3982 -82,3%

8. Renault Logan 654 2548 -74,3%

9. Kia Sportage 611 1971 -69%

10. Hyundai Solaris 528 7 206 -92,7%

По данным Ассоциации европейского бизнеса.