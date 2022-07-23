Рената Литвинова продает билеты на свой спектакль в Эстонии за 600 евро

Рената Литвинова в Париже. Фото: соцсети.

Рената Литвинова покажет в Таллине свой новый моноспектакль «Кактус». Показ пройдет 30 сентября в рамках театрального фестиваля Cured Lendavad. Как сообщается на сайте мероприятия, стоимость билетов на постановку варьируется от 200 до 600 евро.

Так, самые дешевые билеты на спектакль Литвиновой стоят 251 евро (около 14 тысяч рублей по текущему курсу), а самые дорогие - 601 евро (более 34 тысяч рублей). На сайте фестиваля приводится и описание пьесы, автором которой стала сама актриса. Литвинова признается, что написала ее «в полном отчаянии». По словам Ренаты, спектакль рассказывает о любви, которую актриса воспринимает как чудо и сказку, дающее «ей и героине пьесы всесилие над всем, и в первую очередь, над жизнью».

Сейчас Литвинова живет в Париже, куда она уехала весной сразу после начала спецоперации России на Украине. Поначалу Рената говорила, что отправилась во Францию на лечение. Однако позже стало понятно, что возвращаться в Россию в ближайшее время она не намерена. Актриса делится в соцсетях грустными мыслями и говорит, что ее жизнь полностью переменилась. Судя по всему, Рената потеряла многих друзей и знакомых.

- Все на измене, никто никому не звонит, все всех подозревают, время дистанций, ожиданий и предательств - все равно не просчитаете наперед, - написала актриса.

Актриса пытается развивать свою карьеру в Европе. Фото: соцсети.

Уехав за границу, Литвинова сорвала гастроли театра МХТ имени Чехова. Руководству театра пришлось срочно искать ей замену. Теперь в спектакле «Северный ветер» вместо Ренаты играет актриса Эрнст. Литвинова же пытается активно развивать свою карьеру в Европе. Так, во Франции Рената снялась в новом проекте французского модного дома Balenciaga. Она давно дружит с грузинским дизайнером Демной Гвасалия, ставшим креативным директором люксового бренда. Демна считает Ренату своей музой и приглашает ее на все показы новых коллекций. В соцсетях Литвинова часто демонстрирует наряды Balenciaga.

В Париже у Литвиновой есть собственная квартира. Кроме этих апартаментов актриса также владеет квартирой в Москве площадью около 100 квадратных метров, расположенной в элитном доме на Патриарших прудах, и дачей в Переделкино. Дочь актрисы Ульяна учится в Антверпене на дизайнера одежды. После защиты диплома девушка собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.