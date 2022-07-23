Бритни Спирс шокировала поклонников новыми откровенными фотографиями

Бритни Спирс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс поделилась в соцсетях новой серией обнаженных фото. Правда, поклонников ее снимки скорее удивили, чем восхитили. Артистка сообщила, что сейчас отдыхает в Лондоне. Провокационные кадры были сделаны в номере отеля, в котором она остановилась в столице Великобритании.

Артистка сообщила, что сейчас отдыхает в Лондоне. Фото: соцсети.

На фото Бритни лежит на кровати в одних трусиках. Ее шею украшает колье – подвеска-камея. Волосы певица собрала в пучок, а на лицо не стала наносить макияж. На одних фото Бритни дурачится – смеется и показывает язык на камеру. На других – демонстрирует свою пышную грудь, прикрыв ее руками. На последнем фото Спирс предстала полностью обнаженной, спиной к камере. Однако позже артистка удалила этот снимок со своей странички.

Провокационные кадры были сделаны в номере отеля, в котором она остановилась в столице Великобритании. Фото: соцсети.

В Лондон Бритни прилетела вместе со своим мужем Сэмом Асгари. Однако эти фото, по ее признанию, она сделала сама. Для этого певица подпирала телефон книгой и дела кадры с помощью отложенного эффекта.

В Лондон Бритни прилетела вместе со своим мужем Сэмом Асгари. Однако эти фото, по ее признанию, она сделала сама. Фото: соцсети.

Свадьба Бритни и Сэма состоялась 11 июня. 40-летняя невеста и ее 28-летний жених сказали друг другу «да» в белом шатре, установленном во дворе виллы певицы в Калифорнии. На бракосочетании присутствовали всего 100 гостей – только самые близкие друзья. Бритни позвала на бракосочетание своего брата Брайана, но не пригласила ни сестру Джейми Линн, ни родителей, с которыми у нее, как известно, очень натянутые отношения. Не появились на торжестве артистки и ее сыновья Шон и Джейден. В списке приглашенных были певицы Мадонна и Селена Гомес, светская львица Пэрис Хилтон и актриса Дрю Бэрримор. Уже через несколько дней после бракосочетания Сэм и Бритни сменили место жительства. Они переехали в новый дом стоимостью 11 миллионов долларов, который певица купила накануне бракосочетания.

Поклонников ее снимки скорее удивили, чем восхитили. Фото: соцсети.

Накануне свадьбы жених и невеста заключили брачный договор. Юристы поп-звезды решили обезопасить ее состояние в 60 миллионов долларов и настояли на очень жестком контракте. В случае развода Сэм не получит ни цента из заработанного Спирс до их свадьбы. Однако неизвестно, сможет ли он претендовать на то имущество, которое будет нажито ими в браке.

В апреле Бритни объявила в соцсетях, что они с Асгари ждут ребенка. Спустя месяц певица сообщила, что у нее случился выкидыш.