Похороны жены Трампа сочли чересчур гламурными

Ивана Трамп была яркой женщиной Фото: REUTERS

Родные и близкие первой жены 45-го президента США Иваны Трамп простились с ней в церкви Нью-Йорка. Помещение было убрано тысячами роз, которые женщина так любила при жизни, а внешняя обстановка скорее напоминала свадьбу, чем похороны.

– Ивана хотела бы устроить большое, гламурное празднование своей жизни. Сегодня она там, где ей и место. В центре внимания и на небесах, – охарактеризовал происходящее публицист, автор колонки сплетен и давний друг усопшей Кури Хэй в интервью Insider.

Почтить память экс-супруги президента явилось практически все многочисленное семейство Трампов. По крайней мере – его старшая часть. Общие дети Дональда и Иваны, Дональд-младший, Эрик и Иванка Трамп прибыли со своими половинами. Также среди присутствующих был замечен и свекор Иванки Трамп Чарльз Кушнер, бывший девелопер, пойманный на уходе от налогов и подкупе свидетелей, помилованный Дональдом Трампом незадолго до окончания президентских полномочий.

Дочь Дональда Трампа от второго брака, Тиффани прибыла со своим избранником Майклом Булосом. А вот ее матери, Марлы Мейплз, второй супруги будущего президента США на похоронах не было. И, пожалуй, не зря – Ивана до конца жизни не могла простить актрисе разрушенный брак.

Зато третья и последняя супруга Трампа, Меланья пришла на церемонию вместе с сыном Бэрроном.

Собравшиеся проводить Ивану Трамп в последний путь по традиции выступали с речами, вспоминая различные моменты из богатой событиями жизни женщины.

Так, сын Иваны Дональд Трамп-младший поведал о давней истерике, устроенной им в ресторане. Что именно расстроило малыша неизвестно, но вот что было дальше – не секрет.

– Я ушел с красной задницей. Она сказала мне, что если я заплачу, то дело не станет за добавкой и я был идеальным маленьким мальчиком до конца ужина, – рассказал первенец Иваны и Дональда.

А Иванка Трамп еле сдерживая слезы вспомнила, как мать отчитала ее за не слишком короткую юбку.

– Она недостаточно мини. Похвастайся тем, что у тебя пока есть, – сказала Ивана дочери.

Среди тех, кто выступил с прощальным словом, был и известный дизайнер Деннис Бассо, чьими услугами Ивана пользовалась довольно часто.

– «Я в Аспене. Мне тут нужен лыжный костюм из красной стриженой норки». – позвонила мне как-то она. Не будучи великим лыжником, я сказал: «Но когда ты упадешь, он будет мокрым». Ивана ответила: «Дорогой. Я не падаю», – рассказал Бассо.

И действительно, Ивана не падала, поскольку свое первое лыжное соревнование она выиграла в шесть лет, и именно лыжи стали ее пропуском в другой мир – в 1971 году Ивана Трамп вышла замуж за австрийского инструктора по гонкам и покинула родную Чехословакию.

Немудрено, что при таком обилии известных личностей церковь была буквальна наводнена сотрудниками секретной службы, но церемонии прощания с Иваной Трамп это не испортило.

– Церковь была заполнена тысячей любимых красных роз Иваны, и на протяжении всей двухчасовой мессы лились слезы – написал позже Кури Хэй.